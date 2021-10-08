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Afganistan'da Cuma namazına yönelik intihar saldırısında en az 100 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
BBC

Afganistan'da Cuma namazına yönelik intihar saldırısında en az 100 kişi yaşamını yitirdi

08.10.2021 16:39
Afganistan'da Cuma namazına yönelik intihar saldırısında en az 100 kişi yaşamını yitirdi

Afganistan'ın Kunduz kentinde Cuma namazı kılındığı sırada bir camiye yönelik intihar saldırısı düzenlendi.

Afganistan'ın Kunduz kentinde Cuma namazı kılındığı sırada bir camiye yönelik intihar saldırısı düzenlendi. Birleşmiş Milletler'in Afganistan misyonunun tweetine göre saldırıda en az 100 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede azınlıkta olan Şiilerin gittiği camideki patlama sonrasında sosyal medya üzerinden yayılan görüntülerde cesetler ve moloz yığınları görüldü.

Henüz saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Aralarında Afganistan'daki IŞİD de bulunmak üzere Sünni İslamcı şiddet yanlısı gruplar daha önce 'dini sapkınlık' saydıkları Şiiliği hedef alan saldırılar gerçekleştirdiler.

IŞİD'in Afganistan kolu olan IŞİD-K, ABD ve müttefiklerinin ülkeden çekilme kararının ardından yönetime gelen Taliban'a muhalif; yakın zamanda çoğu ülkenin doğusunda olmak üzere bir dizi bombalı saldırıda bulundu.

Kan bağışı ihtiyacı olup olmadığını görmek için hastaneye koşan Kunduzlu iş insanı Zalmai Alokzai, AFP ajansına büyük bir kaos yaşandığını söyledi. "Ambulanslar olay yerine gidip gelip ölüleri taşıyordu" dedi.

ABD ile Taliban arasında yürütülen müzakereler sonucu ülkede 2001 yılından bu yana devam eden ABD askeri varlığı Eylül ayında son bulmuş ve anlaşmadan sonra ülkede kontrolü hızla ele geçiren Taliban yeni hükümeti ilan etmişti.

Taliban'a yönelik ciddi bir tehdit

Secunder Kermani, BBC Pakistan Muhabiri

Her ne kadar şu ana kadar sorumluluğu üstlenen olmadıysa da saldırı, Ağustos ayında Kabil havaalanını hedef alan IŞİD-K grubunun eylemlerinin bütün özelliklerini taşıyor.

Grup Afganistan'da yaşayan Şii azınlığı geçmişte defalarca hedef aldı; camiler, spor kulüpleri ve okullara intihar saldırıları düzenledi. Son haftalarda IŞİD-K Taliban'a yönelik saldırılarını da artırdı.

Örgüt, daha Pazar günü Kabil'de önde gelen birçok Taliban liderinin katıldığı bir cenaze törenini hedef aldı ve daha önce kalesi sayılan doğudaki Nangarhar ve Kunar eyaletlerinde de bir dizi daha küçük saldırı düzenledi.

Cuma namazına yönelik saldırı eğer IŞİD tarafından gerçekleştirildiyse, örgütün faaliyetlerini ülkenin kuzeyine doğru kaydırdıklarına işaret eden ciddi bir uyarı niteliğinde.

Taliban IŞİD'in onlarca mensubunun tutuklandığını açıkladı; örgütle ilişkili birçok kişiyi de öldürdükleri düşünülüyor. Ancak kamuoyuna karşı IŞİD'i çok büyük bir tehdit olarak görmedikleri izlenimi veriyorlar.

Birçok Afgan, Taliban'ın yönetimi devralmasının en azından otoriter de olsa daha çatışmasız bir dönemin başlangıcı olmasını umdu. Fakat IŞİD-K Taliban'ın can güvenliğini artırma vaadine ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Afganistan'da Cuma namazına yönelik intihar saldırısında en az 100 kişi yaşamını yitirdi

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Son Dakika Dünya Afganistan'da Cuma namazına yönelik intihar saldırısında en az 100 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Afganistan'da Cuma namazına yönelik intihar saldırısında en az 100 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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