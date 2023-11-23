Lübnan\'da kritik zirve! Hizbullah lideriyle görüşen İranlı bakan ateşkesi askıya alan İsrail\'i tehdit etti

İsrail ile Hamas arasında bu sabah saatlerinde başlaması beklenen rehine takası ve 4 günlük geçici ateşkes anlaşmasında pürüz patlak verdi. Sözünden dönen İsrail yönetimi, rehinelerin cuma gününden önce bırakılmayacağını açıklarken, ateşkes sürecinin askıya alındığını ve savaşın devam edeceğini duyurdu.

ATEŞKES BEKLENİRKEN LÜBNAN'DA KRİTİK ZİRVE

İsrail'in ateşkes sözünden dönmesi uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Lübnan'da bugün kritik bir zirve gerçekleşti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir-Abdollahian, Lübnan'da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile görüştü.

"ATEŞKES SÜRDÜRÜLMEDİĞİ SÜRECE SAVAŞ YAYILACAK"

Görüşmeye ait fotoğraf Hizbullah tarafından kamuoyuna servis edildi. Lübnanlı haber sitesi Naharnet'in haberine göre Emir Abdullahiyan, 7 Ekim'den bu yana ikinci Lübnan ziyareti için dün Beyrut'a geldi. İranlı bakan, Beyrut merkezli Al-Mayadeen News Channel'a, yarın yürürlüğe girmesi gereken İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin sürdürülmediği sürece Gazze Savaşı'nın yayılacağını söyledi.

"YARIN BAŞLAMAZSA, DEVAM ETMEZSE KOŞULLAR ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Abdollahian "Bu ateşkes yarın başlarsa, devam etmezse... bölgedeki koşullar ateşkes öncesi gibi kalmayacak ve savaşın kapsamı genişleyecek" dedi. İran resmi haberine göre, İran dışişleri bakanı dün Beyrut'ta Filistin İslami Cihadının genel sekreteri Ziad el-Nakhaleh, Hamas politbüro üyesi Halil el-Hayya ve iki terör grubundan diğer yetkililerle görüştü.

HAMAS VE İSRAİL ARASINDA ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail basını ve uluslararası basına, anlaşmanın ilk aşamasında Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 ile 80 arasında İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakacağı bilgisi yansımıştı. Buna karşılık İsrail'in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği aktarılmıştı.

HAMAS'IN ELİNDE 239 İSRAİLLİ ESİR VAR

Esir takasının, Gazze'de 4 günlük ateşkes ilan edilerek gerçekleştirileceği ve anlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girişinin sağlanacağı belirtilmişti. İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İSRAİL HAPİSHANELERİNDE 7 BİN FİLİSTİNLİ TUTUKLU

İsrail hapishanelerinde 2 binden fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor. İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail bu sabah saatlerinde rehine takası yapılacağını açıklamış, Hamas ise aynı saatlerde 4 günlük geçici ateşkesin başlayacağını duyurmuştu ancak beklenen olmadı. Sözünden dönen Tel Aviv yönetimi rehinelerin cuma gününden önce serbest bırakılmayacağını açıklarken, ateşkesin askıya alındığını ve savaşın devam edeceği mesajını verdi. Dünya ateşkes haberini beklerken alınan bu karar büyük tepki çekti.