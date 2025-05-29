Dünya Bisiklet Günü’nde Pedal Çeviriyoruz

DÜNYA Bisiklet Gününde pedallar gelecek için dönecek.

'Pedala İlk Adım' projesi kapsamında Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu'nda 3 Haziran Salı günü 09.00-12.00 saatleri arasında yapılacak bisiklet dersine sporcular da katılacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Haziran ayının ilk günlerinde 12. Yeşilay Geleneksel Bisiklet Turu ve 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri ile bisikletin bir yaşam tarzı olduğuna dikkat çekmeyi hedefliyor.

Birleşmiş Milletler tarafından 2018 yılından bu yana kutlanan Dünya Bisiklet Günü, bisikletin çevre dostu, sağlıklı ve ekonomik bir ulaşım aracı olarak önemine dikkat çekmek, sürdürülebilir kalkınma, temiz ulaşım ve bireysel sağlık hedeflerine katkısını vurgulamak, tüm yaş gruplarını aktif bir yaşam tarzına teşvik etmek, trafik sıkışıklığını ve karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik farkındalık yaratmak amacıyla kutlanıyor.

3 Haziran, yalnızca pedallamak için değil; daha yeşil, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir dünya için kolektif bir çağrı olarak konumlanıyor, sağlıklı bir yaşam tarzının simgesi olarak bisikletin gücüne dikkat çekiyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu da bu özel günü İstanbul İl Bisiklet Temsilciliği ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen 'Pedala İlk Adım' etkinliği ile kutluyor. Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu'nda 3 Haziran Salı günü 09.00-12.00 arasındaki bisiklet dersine bisiklet sporcuları da katılacak. Öğrenciler derste Dünya Bisiklet Günü'nü kutlayacak.