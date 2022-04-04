Dünya bu adamı konuşuyor! Karısının yanında ilişkiye girdiği başka kadını hamile bıraktı - Son Dakika
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Dünya bu adamı konuşuyor! Karısının yanında ilişkiye girdiği başka kadını hamile bıraktı

04.04.2022 16:54
Dünya bu adamı konuşuyor! Karısının yanında ilişkiye girdiği başka kadını hamile bıraktı

Bait isimli kadının yaptığı itiraf, bir anda sosyal medyada gündem oldu. Baittv, eşinin kendi yanında başka bir kadını hamile bıraktığını söyledi. Bu itirafın ardından genç adam, eleştiri yağmuruna tutuldu. İkilinin sosyal medya üzerinden paylaştıkları gönderi ise 4.7 milyon etkileşim aldı.

Sosyal medyada yayınlanan bir video, kısa sürede günün en çok konuşulanları arasına girdi. Bait adlı kadın, ilk yıldönümleri nedeniyle kocasıyla bir parti yaptıklarını ve bu sırada kocasının başka bir kadını hamile bıraktığını söyledi.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Bait'in eşine de sadakatsizlik yaptığı gerekçesiyle eleştiri yağdı. Bazı kullanıcıları ise yaşananlara göz yumduğu gerekçesiyle Bait'i eleştirdi.

MİLYONLARCA GÖRÜNTÜLENME ALDI

Söz konusu video, yayınlanmasının ardından 4.7 milyon görüntülenme alarak, sosyal medyada günün en fazla konuşulanları arasına girdi. Video ayrıca binlerce yorum aldı.

"BİZİM ÇOCUĞUMUZ YOK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Bait, "Haber aldığımızda büyük şaşkınlık yaşadık. Şu anda bebeği doğurmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

Dünya bu adamı konuşuyor! Karısının yanında ilişkiye girdiği başka kadını hamile bıraktı
Dünya bu adamı konuşuyor! Karısının yanında ilişkiye girdiği başka kadını hamile bıraktı
YORUMLAR
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Son Dakika Dünya Dünya bu adamı konuşuyor! Karısının yanında ilişkiye girdiği başka kadını hamile bıraktı - Son Dakika


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