İtalya'da yerel seçimler: Başkent Roma ve büyük şehirlerde solun zaferi

İtalya'da yerel seçimlerin ikinci turunda başkent Roma da dahil büyük şehirlerde ağırlıkla sol partiler zafer kazandı.

İlk turu 3-4 Ekim'de yapılan kısmi yerel seçimlerde hiçbir adayın yüzde 50 üzeri oy alamadığı belediyelerde 17-18 Ekim'de ikinci tura gidildi. İkinci tura kalan büyük kentlerden Roma ve Torino'da merkez-sol ittifakın adayları, Trieste'de ise sağ ittifakın adayı galip geldi.

Seçimlerin ilk turunda da Milano, Napoli ve Bologna gibi önemli kentleri merkez sol almıştı.

Başkent Roma'da ilk turda en fazla oyu alan iki aday, Enrico Michetti ile Roberto Gualtieri ikinci turda karşı karşıya geldi. Sağ partilerin adayı Michetti ilk turda daha fazla oy alsa da ikinci turda merkez-solun adayı Gualtieri'ye yenildi.

Demokratik Parti'li eski Maliye Bakanı Roberto Gualtieri, ikinci turda oyların yüzde 60'ını kazanarak Roma belediye başkanlığına seçildi.

Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisi tarafından aday gösterilen Enrico Michetti, Yahudi soykırımıyla ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle seçim kampanyasında antisemitizmle suçlanmıştı.

Seçim kampanyasında, aşı ve Covid sertifikası karşıtlarının gösterileri ve bu gösterilere neo-faşist grupların şiddet karıştırması da tartışmalara yol açmıştı. Seçimlerin ikinci turundan bir gün önce geçen Cumartesi başkent Roma'da 200 binden fazla kişi faşizm karşıtı gösteri yapmıştı.

İlk iş Roma'yı temizlemek

Roma'nın yeni belediye başkanı seçilen Roberto Gualtieri, önceliklerinin ne olacağını açıklarken "İşe temizlikle başlayacağız" dedi.

2016'dan bu yana Roma'yı yöneten mevcut belediye başkanı Virginia Raggi, kentin kirliliği nedeniyle eleştiriliyordu. Popülist 5 Yıldız Hareketi'nden olan Raggi, bu seçimlerde de aday olmuş ancak ilk turda 4. sırada gelerek elenmişti.

Roma'da seçim kampanyasında sokaklarda biriken çöpler, şehre inen yaban domuzu sürüleri, bakımsız parklar, toplu taşıma hizmetindeki ağır aksaklıklar en büyük tartışma konularıydı.

5 Yıldız Hareketi, 2016'da kazandığı Roma ve Torino gibi iki önemli şehri de bu seçimlerde kaybederek anketlerde görünen düşüşünü teyit etmiş oldu.

En büyük parti çekimserler

Öte yandan yerel seçimlerin sonucu, solun büyük şehirlerde aldığı zaferlerin yanı sıra katılım oranının düşüklüğü nedeniyle de dikkat çekti. Seçimlerin ikinci turunda katılım oranı yüzde 43.9 oldu.

Devlet televizyonu Rai'nin haber kanalı RaiNews24, katılım oranının düşüklüğünü "Kazananlardan biri de çekimserler partisi" diye yorumladı.

Merkez-soldaki Demokratik Parti'nin lideri Enrico Letta da, başta Roma olmak üzere seçimlerde kazandıkları zaferi kutlarken katılım oranının düşük olmasının bir sorun olduğunu da kabul etti.

Letta ayrıca, büyük şehirlerdeki tüm belediye başkanlarının erkek olmasının da "üzerinde düşünülmesi gereken bir mesele" olduğunu söyledi ve bir sonraki seçimlerde kadın temsilinin artırılması için çalışacakları sözü verdi.

Aşırı sağcı Lig partisi lideri Matteo Salvini ise seçimde kayıp aldıkları yönündeki yorumlara karşı çıktı ve katılım oranının düşüklüğüne vurgu yaptı. Salvini, bazı belediyelerde katılım oranının yüzde 30'larda kaldığını belirtti.

Sağ ittifakın diğer ortaklarından aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisi lideri Giorgia Meloni ise "Sağ, seçimlerden mağlup çıktı" diyerek solun zaferini teslim etti.

Ülkede yapılan son anketler ise olası bir genel seçimi, 3 partiden oluşan sağ ittifakın kazanacağını gösteriyordu.