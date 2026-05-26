Dünya Kupası'nda En Yaşlı Oyuncular
Dünya Kupası'nda En Yaşlı Oyuncular

Dünya Kupası\'nda En Yaşlı Oyuncular
26.05.2026 12:49
Dünya Kupası tarihinin en yaşlı oyuncuları arasında bu yıl yeni isimler eklenebilir.

Dünya Kupası'nın 96 yıllık tarihinde, 40 yaş ve üzerindeki sadece yedi oyuncu turnuvada forma giydi.

Şu ana kadar sadece El Hadary, Roger Milla, Pat Jennings ve eski Galatasaray kalecisi Faryd Mondragon 41 yaş veya üzerindeyken Dünya Kupası maçına çıktı.

Ancak bu yıl düzenlenecek kupa için milli takım kadrolarına çağrılan isimler düşünüldüğünde, listeye en az beş oyuncunun daha eklenmesi mümkün görünüyor.

Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu rekoru, Mısırlı kaleci Essam El Hadary'ye ait.

El Hadary, 2018 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'a karşı oynanan grup maçında 45 yaş 161 günlükken sahaya çıkarak bu rekoru kırmıştı.

Üstelik rekoru, kendisinden önceki en yaşlı oyuncudan iki yıldan fazla farkla ele geçirdi.

Dünya Kupası tarihinin en yaşlı 10 oyuncusunun tamamı, turnuvada oynadıklarında 39 buçuk yaşın üzerindeydi.

Bu yıl kadrosu açıklanan oyuncular arasında şu ana kadar en yaşlı isim, 43 yaşındaki İskoç kaleci Craig Gordon oldu.

İskoçya'nın 28 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılacağı turnuvada forma giymesi halinde, Hearts'ın file bekçisi turnuvalar tarihinin en yaşlı ikinci oyuncusu olacak.

Portekiz kaptanı Cristiano Ronaldo da 41 yaş ve üzerinde Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncular arasına katılabilir.

Ronaldo'nun oynanması halinde kariyerindeki altıncı Dünya Kupası olacak ve bu alanda rekor kıracak.

39 yaşındaki Japon savunmacı Yuto Nagatomo da 2026 Dünya Kupası'nda süre alması halinde turnuva tarihinin en yaşlı oyuncuları arasına girecek.

Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko, Alman kaleci Manuel Neuer ve Hırvat orta saha Luka Modric ise 40 yaşında ve Dünya Kupası'nda forma giymeleri bekleniyor.

Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha da ülkesinin tarihindeki ilk Dünya Kupası maçından önce 40 yaşına girecek. Forma giymesi halinde o da turnuva tarihinin en yaşlı oyuncuları arasında yer alacak.

Dünya Kupası tarihinin en yaşlı 10 oyuncusu:

  1. Essam El Hadary – Mısır - Suudi Arabistan (25 Haziran 2018) – 45 yaş 161 gün
  2. Faryd Mondragón – Kolombiya - Japonya (24 Haziran 2014) – 43 yaş 3 gün
  3. Roger Milla – Kamerun - Rusya (28 Haziran 1994) – 42 yaş 39 gün
  4. Pat Jennings – Kuzey İrlanda - Brezilya (12 Haziran 1986) – 41 yaş 0 gün
  5. Peter Shilton – İngiltere - İtalya (7 Temmuz 1990) – 40 yaş 292 gün
  6. Dino Zoff – İtalya - Almanya (11 Temmuz 1982) – 40 yaş 133 gün
  7. Ali Boumnijel – Tunus - Ukrayna (23 Haziran 2006) – 40 yaş 71 gün
  8. Jim Leighton – İskoçya - Fas (23 Haziran 1998) – 39 yaş 334 gün
  9. David James – İngiltere - Almanya (27 Haziran 2010) – 39 yaş 330 gün
  10. Atiba Hutchinson – Kanada - Fas (1 Aralık 2022) – 39 yaş 296 gün

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

