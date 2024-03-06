WMO bugün yaptığı açıklamada 2023'ten itibaren yüksek sıcaklılardan sorumlu El Nino iklim düzeninin, şu sıralar etkisini biraz kaybederek zayıfladığını ancak gelecek aylarda küresel iklimi etkilemeye devam edeceğini, insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazlarının hapsolduğu sıcaklığı yükselteceğini belirtti.
WMO açıklamasında "Mart ve Mayıs ayları arasında neredeyse tüm kara alanlarında normallerin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor" diyerek uyardı.
WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo konuyla ilgili `Haziran 2023'ten bu yana her ay yeni bir aylık sıcaklık rekoru kırıldı ve 2023, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl oldu. El Nino bu rekor sıcaklıklara katkıda bulundu, ancak ısıyı hapseden sera gazları tartışmasız ana suçludur" dedi.
El Nino ortalama olarak her 2 ila 7 yılda bir meydana gelir ve genellikle 9 ila 12 ay sürer. Orta ve doğu tropik Pasifik Okyanusu'ndaki okyanus yüzeyinin ısınmasıyla ilişkili doğal olarak oluşan bir iklim düzenidir. Dünyanın farklı yerlerindeki hava ve fırtına düzenlerini etkiler. Ancak bu, insan faaliyetleri nedeniyle değişen bir iklim bağlamında gerçekleşir.
Son Dakika › Dünya › Dünya Meteoroloji Örgütü: Mart ve Mayıs ayları arasında El Nino etkisi olacak - Son Dakika
Haiti'nin yakın tarihindeki en büyük katliamlardan sorumlu tutulan ve "Barbekü" adıyla bilinen Jimmy Cherizier, Karayip ülkesinin en korkulan çete liderlerinden biri haline geldi.
Fransa'nın başkenti Paris'te, Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilciliği ev sahipliğinde 20. yüzyılın önemli 2 Türk kadın bestecisi Nazife Aral Güran ve Yüksel Koptagel'in eserleri icra edildi. Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet'in ev sahipliğinde Türkiye Cumhuriyeti'n 100. yılı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen konsere çok sayıda ülkenin UNESCO temsilcisinin yanı sıra ünlü Türk piyanist Koptagel de katıldı.
Almanya'da 62 yaşındaki bir erkeğin, doktorların aksi yöndeki tavsiyelerine karşın 217 kez Covid aşısı olduğu belirtildi. Aşılar 29 aylık bir dönemde özel kliniklerden satın alınarak yapıldı. Araştırmacılar, söz konusu erkekte herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'teki havaalanı, silahlı çetelerin saldırılarına karşı askerler tarafından korunmaya başlandı. Çetelerin amacı, Başbakan Ariel Henry'nin dönüşünü engellemek. Ülkede çetelerden kaynaklanan şiddet olayları artış gösterdi. Başbakan Henry, ülkeye uluslararası bir polis gücü yerleştirilmesini öngören anlaşmayı imzalamak üzere Kenya'ya gitmişti. Çetelerin saldırıları sonucunda hapishanelerdeki mahkumlar kaçtı ve ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Havaalanına yapılan saldırı girişimi engellendi. Çete lideri Cherezier, Başbakan Henry'nin istifasını istiyor ve çeteler başkentin kontrolünü ele geçirmiş durumda. Başbakan Henry, çetelerle mücadele için uluslararası güç gönderilmesini istiyor.
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