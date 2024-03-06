Dünya Meteoroloji Örgütü: Mart ve Mayıs ayları arasında El Nino etkisi olacak - Son Dakika
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Dünya Meteoroloji Örgütü: Mart ve Mayıs ayları arasında El Nino etkisi olacak

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) geçen yıl ve özellikle bu yıl normaller üzerinde sıcaklık getiren El Nino'nun bu yılın Mart ve Mayıs ayları aralığında normalin üstünde sıcaklıklara neden olabileceğini duyurdu. WMO Genel Sekreteri Saulo, "Haziran 2023'ten bu yana her ay yeni bir aylık sıcaklık rekoru kırıldı ve 2023, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl oldu. El Nino bu rekor sıcaklıklara katkıda bulundu, ancak ısıyı hapseden sera gazları tartışmasız ana suçludur" dedi.

06.03.2024 07:40  Güncelleme: 07:55
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WMO bugün yaptığı açıklamada 2023'ten itibaren yüksek sıcaklılardan sorumlu El Nino iklim düzeninin, şu sıralar etkisini biraz kaybederek zayıfladığını ancak gelecek aylarda küresel iklimi etkilemeye devam edeceğini, insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazlarının hapsolduğu sıcaklığı yükselteceğini belirtti.

"NORMALLERİN ÜZERİNDE SICAKLIK BEKLENİYOR"

WMO açıklamasında "Mart ve Mayıs ayları arasında neredeyse tüm kara alanlarında normallerin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor" diyerek uyardı.

Dünya Meteoroloji Örgütü: Mart ve Mayıs ayları arasında El Nino etkisi olacak

ANA SUÇLU: SERA GAZLARI

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo konuyla ilgili `Haziran 2023'ten bu yana her ay yeni bir aylık sıcaklık rekoru kırıldı ve 2023, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl oldu. El Nino bu rekor sıcaklıklara katkıda bulundu, ancak ısıyı hapseden sera gazları tartışmasız ana suçludur" dedi.

EL NİNO NEDİR?

El Nino ortalama olarak her 2 ila 7 yılda bir meydana gelir ve genellikle 9 ila 12 ay sürer. Orta ve doğu tropik Pasifik Okyanusu'ndaki okyanus yüzeyinin ısınmasıyla ilişkili doğal olarak oluşan bir iklim düzenidir. Dünyanın farklı yerlerindeki hava ve fırtına düzenlerini etkiler. Ancak bu, insan faaliyetleri nedeniyle değişen bir iklim bağlamında gerçekleşir.

Dünya Meteoroloji Örgütü: Mart ve Mayıs ayları arasında El Nino etkisi olacak

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Son Dakika Dünya Dünya Meteoroloji Örgütü: Mart ve Mayıs ayları arasında El Nino etkisi olacak - Son Dakika

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