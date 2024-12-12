Dünya Meteoroloji Örgütü'nden La Nina Tahmini - Son Dakika
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Dünya Meteoroloji Örgütü'nden La Nina Tahmini

Dünya Meteoroloji Örgütü\'nden La Nina Tahmini

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), La Nina hava olayının önümüzdeki 3 ay içinde zayıf ve kısa ömürlü olacağını açıkladı. Raporda, 2024 yılında rekor sıcaklıkların yaşanacağı belirtiliyor.

12.12.2024 11:45  Güncelleme: 11:46
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DÜNYA Meteoroloji Örgütü (WMO), La Nina hava olayının gelecek 3 ay içinde zayıf ve kısa ömürlü olarak görüleceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

WMO, Aralık 2024 ile Şubat 2025 dönemi için hazırladığı yeni raporunda, küresel iklim koşullarında değişim olabileceğine dikkat çekti. Raporda, La Nina hava olayının gelecek 3 ay içinde zayıf ve kısa ömürlü olarak görüleceğinin tahmin edildiğini belirtti. WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo açıklamasında, "2024 yılı El Nino ile başladı ve kayıtlardaki en sıcak yıl olma yolunda. Bir La Nina olayı ortaya çıksa bile, kısa vadeli soğutma etkisi atmosferdeki rekor seviyedeki ısıyı hapseden sera gazlarının ısınma etkisini dengelemek için yetersiz kalacak. Mayıs ayından bu yana El Nino veya La Nina koşullarının olmamasına rağmen, rekor kıran yağışlar ve seller de dahil olmak üzere, maalesef değişen iklimimizde yeni norm haline gelen bir dizi olağanüstü aşırı hava olayına tanık olduk" dedi.

LA NİNA NEDİR

La Nina, El Nino-Güney Salınımı (ENSO) olarak bilinen hava olayının üç aşamasından biri olarak tanımlanır. El Nino sıcak evre olarak tanımlanırken La Nina ise daha soğuk evre olarak nitelendirilir. La Nina, Pasifik Okyanusu'ndaki ılık yüzey sularının Güney Amerika'dan Endonezya'ya sürüklenmesi ve nispeten daha soğuk olan suların yüzeye çıkmasıyla meydana gelir.

Kaynak: DHA

Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünya Meteoroloji Örgütü'nden La Nina Tahmini - Son Dakika

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