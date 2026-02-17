Dünya Netanyahu\'nun bu görüntülerini konuşuyor

ABD ile İran arasında Cenevre'de devam eden müzakere görüşmelerine rağmen bölgedeki tansiyon düşmüyor. Diplomatik temaslar sürerken, İran tarafından servis edilen bir video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

NETANYAHU'NUN KAÇIRILDIĞI ANİMASYON

İranlı sosyal medya hesapları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran askerleri tarafından düzenlenen bir operasyonla kaçırıldığını gösteren animasyon içerikli bir video paylaştı. Gerçek görüntü içermeyen ve kurgu olduğu açıkça anlaşılan video, propaganda amacı taşıdığı yorumlarına neden oldu.

Söz konusu animasyonda, İran güçlerinin İsrail topraklarında operasyon düzenlediği ve Netanyahu'yu esir aldığı senaryosu işlendi. Video kısa sürede farklı platformlarda yayılırken, bölgedeki gerilimi daha da artırabilecek bir psikolojik savaş unsuru olarak değerlendirildi.

GERİLİM DİPLOMASİ MASASINA RAĞMEN SÜRÜYOR

Cenevre'de yürütülen temaslara rağmen Washington ile Tahran arasındaki karşılıklı sert açıklamalar devam ediyor. Uzmanlar, bu tür içeriklerin doğrudan askeri bir hamle anlamına gelmediğini ancak kamuoyu algısını etkilemeye yönelik mesajlar içerdiğini belirtiyor. İsrail tarafından videoya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.