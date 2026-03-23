Dünya Orta Doğu\'daki savaşa kilitlenmişken Trump sürpriz bir yerde ortaya çıktı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.03.2026 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya, Orta Doğu'daki savaş gerilimine odaklanırken, ABD Başkanı Donald Trump sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Trump, Elvis Presley'in Tennessee'deki malikanesi Graceland'i ziyaret etti. Beyaz Saray'dan sonra ABD'nin en çok ziyaret edilen ikinci evi olan Graceland'de Trump, Elvis'in mirasına övgüler yağdırdı. Bu sembolik ziyaret, hem sosyal medyada hem de siyaset kulislerinde geniş yankı buldu.

Tüm dünya nefesini tutmuş Orta Doğu'dan gelecek sıcak haberlere ve tırmanan savaş gerilimine odaklanmışken, ABD Başkanı Donald Trump'ın rotası şaşırttı. Trump, kritik gündemin ortasında, Rock 'n' Roll efsanesi Elvis Presley'in Tennessee'deki dünyaca ünlü malikanesi Graceland'i ziyaret etti.

"BEYAZ SARAY'DAN SONRA EN ÇOK ZİYARET EDİLEN İKİNCİ EV"

Beyaz Saray'ın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok ziyaret edilen ikinci evi olma unvanını taşıyan Graceland'e giden Trump, burada Elvis Presley'in mirasına övgüler yağdırdı. 3764 Elvis Presley Bulvarı adresindeki malikaneye giriş yapan Trump, efsane sanatçı için "Onu herkes seviyor" ifadesini kullandı.

KRİTİK ZİRVELERİN ARASINDA MÜZİK MOLASI

Orta Doğu'daki diplomatik trafik ve askeri hareketlilik nedeniyle küresel kamuoyu Beyaz Saray'dan gelecek stratejik hamleleri beklerken; Trump'ın Memphis'te Elvis'in eski eşi Priscilla Presley ve yetkililerle bir araya gelmesi dikkat çekti. Ziyaret sırasındaTrump, Elvis Presley'e (ölümünden sonra) bizzat takdim ettiği Başkanlık Özgürlük Madalyası'ndan bahsederek bu ödülün önemine vurgu yaptı.

Ziyaret esnasında bir yetkilinin Graceland'i "Amerika'nın en çok ziyaret edilen ikinci evi" olarak tanımlaması üzerine Trump, kendi konutu olan Beyaz Saray'ın bir numara olduğunu hatırlatarak espriyle karşılık verdi.

Bu ziyarette Elvis'in karatede siyah kuşak sahibi olduğunu öğrenince,"Onunla kavga etseydim onu ??yenebilir miydim?" diye soran Trump efsane ismin gitarının replikasını da imzaladı.

MİRASI YERİNDE İNCELEDİ

Savaş rüzgarlarının çok sert estiği bir dönemde gerçekleşen bu sembolik ziyaret, hem sosyal medyada hem de siyaset kulislerinde geniş yankı buldu. Müze olarak hizmet veren ve Rock 'n' Roll Kralı'nın tüm anılarını barındıran malikane, bu kez bir devlet başkanının ziyaretiyle dünya gündemine oturdu.

Ünlüler, Müzik, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 23:54:59. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.