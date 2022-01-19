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Dünya Sağlık Örgütü'nden Covid uyarısı: Pandemi bitmedi, yeni varyantlar çıkabilir - Son Dakika
BBC

Dünya Sağlık Örgütü'nden Covid uyarısı: Pandemi bitmedi, yeni varyantlar çıkabilir

19.01.2022 11:35
Dünya Sağlık Örgütü'nden Covid uyarısı: Pandemi bitmedi, yeni varyantlar çıkabilir

WHO Başkanı Dr. Tedros Ghebreyesus, koronavirüs salgınının sona ermediğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Dr. Tedros Ghebreyesus, koronavirüs salgınının sona ermediğini söyledi. Ghebreyesus, dünya liderlerini, baskın Omicron varyantının çok daha hafif olduğu ve virüsün yol açtığı tehdidi ortadan kaldırdığı algısına karşı uyardı.

Ghebreyesus, Cenevre'de örgütün genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında geçen hafta dünya genelinde 18 milyon vaka görüldüğünü belirterek şunları söyledi:

''Salgının bittiğini söylemekten çok uzaktayız. Genel olarak Omicron varyantında daha hafif belirtiler görülüyor. Ama bunun hafif bir hastalık olduğu yanılgısına düşmeyin. Omicron hastaneye yatırabiliyor ve ölümlere neden oluyor. Çok daha hafif vakalar bile sağlık hizmetleri üzerinde baskı yaratıyor.''

Omicron vakalarının küresel düzeyde "inanılmaz şekilde arttığını" belirten Ghebreyesus, yeni varyantların ortaya çıkabileceğini belirterek bu yüzden temas takibin yaşamsal önemde olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, ''Özellikle birçok ülkede aşılama oranlarının düşük olması kaygı verici. Çünkü aşı olmamış kişilerin hastalığı ağır geçirmesi ya da yaşamını kaybetme riski çok daha fazla'' dedi.

WHO'nun acil durum direktörü Dr. Mike Ryan da özellikle aşılı insan sayısının daha az olduğu ülkelerde hastalığın bulaşıcılığının yüksek olmasının hastaneye yatışlar ve ölümleri tırmandırabileceğini söyledi.

Avrupa'da vaka sayılarında rekor artış

WHO'nun uyarısı bazı Avrupa ülkelerinde vaka sayılarının rekor seviyeye çıktığı bir dönemde geldi.

Fransa'da dün vaka sayıları bir gün öncekine göre dört kattan fazla artarak 464 bin 769 oldu. Pandeminin başlangıcından bu yana bu sayıya hiç ulaşılmamıştı.

Danimarka'da dün 33 bin 493 vaka açıklandı. İtalya'da da bir gün öncesindeki oranla vaka sayılarının üç kat artarak 228 bin 179'a çıktığı duyuruldu.

Fransa'da hükümetin test ve izolasyon protokolünün eğitime sekte vurduğunu söyleyen öğretmen sendikaları bir hafta içinde ikinci kez grev kararı aldı.

Geçen haftaki bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle ülkedeki ilkokulların yarısında ders yapılamadı.

Öğretmenler derslerdeki aksamaların yönetilemez bir seviyeye geldiğini söylerken birçok ailenin çocukları için aşı randevusu almakta zorlandığı eczanelerin önünde testler için çocukların uzun kuyruklar oluşturduğu belirtiliyor.

Fransa Eğitim Bakanı'na istifa çağrısı

Bu arada, Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer'in sıkı Covid testi protokolünü İbiza'da tatildeyken açıkladığının ortaya çıkmasından sonra istifa çağrıları yapılıyor.

Ancak bazı Avrupa ülkelerinde Omicron'un vakalarının zirve noktasını geçtiğine dair işaretler de var.

İrlanda'da son günlerde vaka sayıları azalmaya başladı. Sağlık Bakanı Stephen Donnelly, Noel ve yılbaşı tatili döneminde getirilen kısıtlamaların hafifletilebileceğini söyledi.

İspanya hükümeti, Omicron varyantının ortaya çıkışından bu yana vaka sayılarının ilk kez düştüğünü açıkladı.

İngiltere'de de vaka sayılarının düşmeye başlamasıyla hükümet önlemleri hafifletmeye hazırlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Covid uyarısı: Pandemi bitmedi, yeni varyantlar çıkabilir
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Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Omicron, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünya Sağlık Örgütü'nden Covid uyarısı: Pandemi bitmedi, yeni varyantlar çıkabilir - Son Dakika Dünya

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