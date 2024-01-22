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Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir - Son Dakika
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Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü'nün Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, yeni bir salgın hastalık konusunda uyarıda bulundu. Gizemli bir hastalık olarak tanımladığı "Hastalık X" ile ilgili konuşan Ghebreyesus, bu salgının koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabileceğini söyledi. 2021 yılında bu hastalıkla ilgili bir analiz yayınlayan DSÖ, 75 milyon insanın hayatını kaybedebileceğine vurgu yapmıştı.

22.01.2024 - 11:07,  Güncelleme: 11:32
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Dünya Sağlık Örgütü'nün Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, Davos'ta katıldığı oturumda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, gizemli bir hastalık olarak tanımladığı "Hastalık X" ile ilgili konuşurken, dünyanın bu hastalığın salgın haline gelebileceğinin sinyalini vererek hazırlıklı olunmasını istedi.

"KORONADAN 20 KAT DAHA ÖLÜMCÜL OLABİLİR"

DSÖ'nün 1 numarası, "Hastalık X"in corona virüsü salgınından 20 kat daha ölümcül olabileceğini söyledi. 2021 yılının başında bu hastalıkla ilgili bir analiz yayınlayan DSÖ, hastalığın 75 milyon insanın ölümüne sebep olabileceğini ve her 5 yılda bir yeni bir salgın haline gelebileceğini aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Hastalık X' uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus.

"BÜTÜN ÜLKELER PANDEMİYE KARŞI ANLAŞMAYA VARMALI"

Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'na katılan Ghebreyesus, "Mayıs ayında bütün ülkelerin ortak düşman olan pandemiye karşı bir anlaşmaya varmalarını umut ediyorum" dedi. Ghebreyesus, "Olabilecek bilinmeyen şeyler var ve herhangi bir şeyin olup olmayacağı değil, ne zaman olacağı önemli, bu yüzden bilmediğimiz hastalıklar için bir yer tutucuya ihtiyacımız var" dedi. Ghebreyesus küresel konferansta, "Covid-19 sırasında birçok insanı kaybettik çünkü onları yönetemedik. Kurtarılabilirlerdi ama yer yoktu. Yeterli oksijen yoktu. Peki ihtiyaç olduğunda genişleyebilecek bir sisteme nasıl sahip olabilirsiniz" ifadesini kullandı.

DAVOS ZİRVESİNDE ÇOK NET BİR MESAJ VERDİ

Ghebreyesus, anlaşma yoluyla ortak bir müdahalenin dünyanın başka bir salgına daha iyi tepki vermesine yardımcı olacağını söyledi. Davos'ta çok net mesaj veren Ghebreyesus, "Olabilecek bir şeyi önceden tahmin etmek daha iyidir çünkü tarihimizde birçok kez olmuştur ve buna hazırlanmak gerekir. Bazı şeylerle hazırlıksız yüzleşmemeliyiz; bilinmeyen bazı şeylere de hazırlanabiliriz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü\'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
YORUMLAR (20)
  • NURETTİN AVGIN: O Korona virüsü bu vatandaş bir kez yer. Bundan sonra ölümcül X virüsü, Y virüsü bu millet yemez artık. Yanıtla 63 350
  • Gerginyo : Aşıdan sonra hayatımızı zightiniz hiç hasta olmayan ben haftada bir hasta olmaya başladım bağışıklık sistemimizi çökerttiniz Yanıtla 22 377
  • Uğur RİZE: Allah sizi bildiği gibi yapsın ilac satmak icin insanları öldürüyorsunuz Yanıtla 14 272
  • Veysi Toprak: Ulan yemezler artık aşıyla bı suru insanın vebaline girdiniz şimdi yeni oyunlar oynanmaya başlanıldı hedef belli insan nüfusunu azaltmak bu kadar açık ve net bize aşıyı yaptirip kendilerine serum suyu yaptırdılar her ay hastaneden çıkamaz olduk Allah a havale ediyorum hakim haram olsun Yanıtla 9 232
  • haydar topçu: Dünya sağlık örğütü bağımsız değil amerika ya bağlı bağımsız olsaydı filistinlilere destek olurdu israil okadar hastane vurdu sesleri bile çıkmadı Yanıtla 7 206
  • bülent C.: Dikkat etmek lazım yinede , doğal besinlerle kendimize iyi bakmalıyız. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmeliyiz. Hasta olan yakınlardan uzak durmalıyız. Yanıtla 8 181
  • Coronaci : Haaah bi yeni hastalik eksikti simdiden yolunu yapiyolar ALLAH yardimcimiz olsun Yanıtla 2 148
  • Suat Koca: Aşının yan etkisini düşünen beyin biraz da Covid in etkilerini düşünse iyi olur bence, hastalığın yan etkisi aşının kinden daha mı az yani 59 59
  • Ozturk Ozturk: Bülent lan Bülent bal gaymak yi 25 22
  • Coronaci : Suat ne anlatiyosun ne diyon yani muhalefet edecen ya haberi oku once yorumunun ne kadar sacma ve alakasiz oldugunu gorecen 13 18
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Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Hastalık X' uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir - Son Dakika
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