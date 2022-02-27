Dünyanın en büyük kargo uçağı Mriya, Rus birlikleri tarafından bombalandı! Hasar 3 milyar dolar - Son Dakika
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Dünyanın en büyük kargo uçağı Mriya, Rus birlikleri tarafından bombalandı! Hasar 3 milyar dolar

27.02.2022 21:27

Ukrayna'da 1988 yapımı Antonov-225 Mriya isimli dünyanın en büyük kargo uçağı, Ruslar tarafından bombalandı. En az 3 milyar dolarlık hasar olan uçakla ilgili Dışişleri Bakanı Kuleba, "Bu gördüğünüz dünyanın en büyük uçağıydı. Mriya yani Ukrayna dilinde rüya demek. Rusya bizim Mriya'mızı yok etmiş olabilir ancak güçlü, özgür, demokratik bir Avrupa devleti olma hayalimizi asla yıkamayacak. Galip gelen biz olacağız" sözlerine yer verdi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı saldırılar devam ediyor. Saldırıların Gostomel şehrinde de şiddetini artırmasının ardından Rus birlikleri, Ukrayna üretimi olan dünyanın en büyük kargo uçaklarından birini de bombaladı. Korona virüs salgınında aktif olarak kullanılan ve tonlarca malzeme taşıyabilen devasa kargo uçağı Antonov An-225 tipindeki "Mriya" isimli uçaklardan biri olan devasa uçak, Gostomel şehrindeki askeri hangarların birinde Rus bombardımanı altında kalarak kullanılamaz hale geldi.

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Ukrayna'nın ASELSAN'ı olarak kabul edilen Ukroboronprom (UOP) tarafından da bombalama haberinin doğrulanmasının ardından Dışişleri Bakanı Kuleba sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, uçağın fotoğrafını paylaşarak, "Bu gördüğünüz dünyanın en büyük uçağıydı. Mriya yani Ukrayna dilinde rüya demek. Rusya bizim Mriya'mızı yok etmiş olabilir ancak güçlü, özgür, demokratik bir Avrupa devleti olma hayalimizi asla yıkamayacak. Galip gelen biz olacağız" ifadelerini kullandı.

"İŞGALCİLERİN PARASIYLA YENİDEN YAPILACAKTIR"

Ukroboronprom (UOP) tarafından yapılan açıklamada da, "İşgalciler tarafından Antonov An-225 tipindeki kargo uçağı imha edilmiştir. İşgalcilerin parasıyla yeniden yapılacaktır" denildi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Rus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Dünyanın en büyük kargo uçağı Mriya, Rus birlikleri tarafından bombalandı! Hasar 3 milyar dolar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyanın en büyük kargo uçağı Mriya, Rus birlikleri tarafından bombalandı! Hasar 3 milyar dolar - Son Dakika
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