Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi

Haberin Videosunu İzleyin
Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
07.11.2025 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
Haber Videosu

Bilim insanları, Arnavutluk-Yunanistan sınırındaki Kükürt Mağarası'nda 100 metrekareden geniş alana yayılan ve 111 binden fazla örümceğin ördüğü devasa bir ağ keşfetti. Bu bulgu, 'dünyanın en büyük örümcek ağı'nı ortaya koydu

Avrupalı araştırmacılar, Arnavutluk-Yunanistan sınırında yer alan Kükürt Mağarası'nın derinliklerinde 'dünyanın en büyük örümcek ağını' keşfetti. Araştırmacılar, örümcek ağının mağaranın girişine yakın, dar ve alçak tavanlı bir geçidin duvarında 100 metrekareyi aşan bir alana yayıldığını belirtti.

111 BİNDEN FAZLA İKİ TÜR ÖRÜMCEKTEN DEVASA AĞ

Burada yaklaşık 69 bin Agelenidae ve 42 binden fazla Linyphiidae türünün oluşturduğu örümcek kolonisine rastlayan araştırmacılar, toplamda 111 binden fazla bu iki türden örümceğin devasa bir ağ ördüğünü gördü.

Araştırmacılar, Arnavutluk ile Yunanistan sınırındaki Kükürt Mağarası'nda rastlanan 2 türe ait örümceklerin popülasyonlarının, diğer popülasyonlardan genetik olarak farklı olduğunu tespit etti. Bu türlerdeki koloni ağ oluşumunun ilk kez belgelendiğini aktaran araştırmacılar, bu mağaradaki Agelenidae türünün özellikle yaz başında daha büyük yumurta kümeleri bıraktığını belirledi.

Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi

Araştırmanın başyazarlarından Romanya merkezli Transilvanya Sapientia Macar Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Istvan Urak, Live Science adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, bu bulgunun, söz konusu 2 örümcek türünün birlikte koloni oluşturmasının ilk kanıtı olduğunu ve "muhtemelen dünyadaki en büyük örümcek ağını ortaya çıkardığını" ifade etti.

KÜKÜRT MAĞARASI'NDA BENZERSİZ ÖRNEK

Urak, Kükürt Mağarası'ndaki örümcek kolonisinin bugüne kadar belgelenen en büyük kolonilerden biri olduğu bilgisini paylaştı. Agelenidae ve Linyphiidae türlerinin insan yerleşimlerinin yakınında yaygın bulunduğunu belirten Urak, koloninin "aynı ağ yapısı içinde bu kadar büyük sayılarda birlikte yaşayan 2 türün benzersiz bir örneği" olduğunu kaydetti.

Araştırmanın sonuçları, Subterranean Biology dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Biyolojik Silahlar, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
72 kişiye mezar olmuştu İsias Otel davasında sanıkların tutuklanması talebine ret 72 kişiye mezar olmuştu! İsias Otel davasında sanıkların tutuklanması talebine ret
İç savaşın yaşandığı ülkede ateşkes ABD’nin teklifi kabul edildi İç savaşın yaşandığı ülkede ateşkes! ABD'nin teklifi kabul edildi
Burdur’da belediyenin kazı çalışması sırasında insan kemikleri bulundu Burdur'da belediyenin kazı çalışması sırasında insan kemikleri bulundu
Şamil Tayyar, verilen karara ateş püskürdü: Bu mahkemeyi incelemeye alın Şamil Tayyar, verilen karara ateş püskürdü: Bu mahkemeyi incelemeye alın
Sadece 13 kişide görüldü Çok nadir görülen yeni bir hastalık keşfedildi Sadece 13 kişide görüldü! Çok nadir görülen yeni bir hastalık keşfedildi
Hasan Şaş, 4 takım ismi verdi: Galatasaray bunlar hariç hepsini yener Hasan Şaş, 4 takım ismi verdi: Galatasaray bunlar hariç hepsini yener
Orkun Kökçü’den derbi sonrası ilk açıklama: Üzerime düşeni yapacağım Orkun Kökçü'den derbi sonrası ilk açıklama: Üzerime düşeni yapacağım
Serdar Dursun, Galatasaray’a karşı atmak istediği gol sayısını duyurdu Serdar Dursun, Galatasaray'a karşı atmak istediği gol sayısını duyurdu

17:01
Doğu illerini ve İstanbul’u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
16:56
Yeni fezlekeler Meclis’te Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var
16:36
Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti
Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti
16:34
Çöp krizi istilaya dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyor
Çöp krizi istilaya dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyor
16:00
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
15:31
Q Yatırım Bankası’na tefecilik soruşturması 3 yönetici gözaltında
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında
15:22
’’Mutfakta tüp boş’’ diyen CHP’li Akay’a Bakan Bayraktar’dan yanıt: Çünkü doğalgaz kullanıyorlar
''Mutfakta tüp boş'' diyen CHP'li Akay'a Bakan Bayraktar'dan yanıt: Çünkü doğalgaz kullanıyorlar
15:08
“Süreç sadece AK Parti ve MHP’nin değil“ diyen Öcalan’dan CHP’ye mesaj
"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2025 17:28:23. #7.11#
SON DAKİKA: Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.