Dünyanın en büyük yılanlarından biri Malezya'da ortaya çıktı: 77 kilo ağırlığındaki yılan, keçiyi bütün olarak yutmuş - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyanın en büyük yılanlarından biri Malezya'da ortaya çıktı: 77 kilo ağırlığındaki yılan, keçiyi bütün olarak yutmuş

30.09.2022 21:07

Malezya'da yaşayan bir adam, keçilerinden birinin kaybolması üzerine gittiği ormanda dünyanın en büyük yılanlarından biriyle karşılaştı. Keçiyi bütün olarak yuttuğu tespit edilen yılan, 77 kiloluk ağırlığı nedeniyle ilerleyemeyince kıskıvrak yakalandı.

Malezya'da yaşayan bir adam, keçilerinden birinin kaybolması üzerine ormana keçisini aramaya gitti. Arkadaşlarıyla birlikte keçisini arayan adam, 77 kilo ağırlığında olduğu belirtilen dev bir pitonla karşılaştı.

Dünyanın en büyük yılanlarından biri ormanda ortaya çıktı, koca keçiyi bütün halde yutmuş

KARNINDAKİ ŞİŞLİĞİ GÖRÜNCE ANLADILAR

Yılanın karnının şiş olduğunu gören köylüler, keçinin nereye gittiğini çok geçmeden anladı. Karnındaki keçi nedeniyle yürümekte zorlanan yılan, hayvanlarının ve ailelerinin zarar görmemesini isteyen köylüler tarafından kıstırıldı.

Dünyanın en büyük yılanlarından biri ormanda ortaya çıktı, koca keçiyi bütün halde yutmuş

İTFAİYE EKİPLERİ ÇAĞRILDI

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yılanı kısa süre içerisinde kontrol altına almayı başardı. İtfaiye ekipleri, ilk kez böyle bir vaka ile karşılaştıklarını ve şaşkın olduklarını dile getirdi.

Dünyanın en büyük yılanlarından biri ormanda ortaya çıktı, koca keçiyi bütün halde yutmuş
YORUMLAR
500

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyanın en büyük yılanlarından biri Malezya'da ortaya çıktı: 77 kilo ağırlığındaki yılan, keçiyi bütün olarak yutmuş - Son Dakika


Son Dakika
23:53 Ankara Büyükşehir Belediyesi de çalışanlarına 27 bin TL promosyon verileceğini duyurdu
23:34 Afrika ülkesi Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu
23:27 Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman: Adayın Karamollaoğlu olması gerektiği kanaatindeyim
22:57 Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Lay, tabancayla intihar etti
22:34 Putin, ihlak kararı sonrası Kızıl Meydan'daki kutlamalarda konuştu: Rusya daha güçlü hale geldi, zafer bizim olacak
22:20 Bursa'da son model araç çalan 15 yaşındaki çocuk, trafik kazasına karıştı! Kamera görüntüleri incelenen küçük hırsız yakalandı
21:52 BM'den Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Tansiyonu düşürmek için ikili diyaloğu sürdürmeye teşvik ediyoruz
21:51 Ünlü sunucu Esra Erol'un yıllar önce Kalp Gözü adlı dizide oynadığı ortaya çıktı
21:20 Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın hastaneden paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken detay: Kolunun kırıldığı yerdeki morluklar hala duruyor
21:07 Dünyanın en büyük yılanlarından biri Malezya'da ortaya çıktı: 77 kilo ağırlığındaki yılan, keçiyi bütün olarak yutmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 00:20:42. #1.12#
SON DAKİKA: Dünyanın en büyük yılanlarından biri Malezya'da ortaya çıktı: 77 kilo ağırlığındaki yılan, keçiyi bütün olarak yutmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement