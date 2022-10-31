Dünyanın en zehirli yılanı İsveç'te kafesinden kaçtı! Tek ısırıkta kaç kişiyi öldürdüğü daha belirlenemedi

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Stockholm'ün Djurgarden adasındaki hayvanat bahçesinden ürkütücü bir haber geldi. Hayvanat bahçesindeki kafes içerisinde tutulan ve dünyanın en zehirli yılanlarından biri olduğu bilinen Kral Kobra, kafesinden kaçmayı başardı.

6 SAAT SONRA BULDULAR AMA YENİDEN KAÇTI

Hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından 6 saat boyunca gerçekleştirilen çalışmaların ardından ormanlık alanda bulunan ve hayvanat bahçesine getirilmeye çalışılan yılan, yeniden gözden kaybolmayı başardı ve sırra kadem bastı.

ZEHRİNİN ETKİSİ HALA BİLİNMİYOR

Dünyanın en uzunzehirli yılanı olarak bilinen Kral Kobra'nın tek ısırışta kaç kişiyi tabuta gönderdiği ise muallak. Bilim insanlarının Kral Kobra'nın zehrinin gücünü belirlemek için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

"HERKES DİKKATLİ OLSUN"

Hayvanat bahçesinden de konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Hayvanat bahçesi yetkilileri, yılanın çok tehlikeli olduğunu ve bölgede yaşayan insanların dikkatli olması gerektiğini belirtti.