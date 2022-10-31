Dünyanın en zehirli yılanı İsveç'te kafesinden kaçtı! Tek ısırıkta kaç kişiyi öldürdüğü daha belirlenemedi - Son Dakika
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Dünyanın en zehirli yılanı İsveç'te kafesinden kaçtı! Tek ısırıkta kaç kişiyi öldürdüğü daha belirlenemedi

31.10.2022 11:41

Dünyanın en zehirli yılanı olarak bilinen Kral Kobra, İsveç'in Stockholm şehrinde bulunan bir hayvanat bahçesindeki kafesinden kaçtı. Isırdığı kişinin anında hayatını kaybetmesiyle bilinen kobranın zehrinin tek ısırışta kaç kişiyi öldürdüğüne ilişkin çalışmalar ise henüz netlik kazanmış değil.

Stockholm'ün Djurgarden adasındaki hayvanat bahçesinden ürkütücü bir haber geldi. Hayvanat bahçesindeki kafes içerisinde tutulan ve dünyanın en zehirli yılanlarından biri olduğu bilinen Kral Kobra, kafesinden kaçmayı başardı.

6 SAAT SONRA BULDULAR AMA YENİDEN KAÇTI

Hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından 6 saat boyunca gerçekleştirilen çalışmaların ardından ormanlık alanda bulunan ve hayvanat bahçesine getirilmeye çalışılan yılan, yeniden gözden kaybolmayı başardı ve sırra kadem bastı.

Dünyanın en zehirli yılanı kafesinden kaçtı! Tek ısırıkta kaç kişiyi öldürdüğü daha bilinmiyor

ZEHRİNİN ETKİSİ HALA BİLİNMİYOR

Dünyanın en uzunzehirli yılanı olarak bilinen Kral Kobra'nın tek ısırışta kaç kişiyi tabuta gönderdiği ise muallak. Bilim insanlarının Kral Kobra'nın zehrinin gücünü belirlemek için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Dünyanın en zehirli yılanı kafesinden kaçtı! Tek ısırıkta kaç kişiyi öldürdüğü daha bilinmiyor

"HERKES DİKKATLİ OLSUN"

Hayvanat bahçesinden de konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Hayvanat bahçesi yetkilileri, yılanın çok tehlikeli olduğunu ve bölgede yaşayan insanların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyanın en zehirli yılanı İsveç'te kafesinden kaçtı! Tek ısırıkta kaç kişiyi öldürdüğü daha belirlenemedi - Son Dakika


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