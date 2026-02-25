Dünyanın konuştuğu "ihanet" iddiası! Hedefteki isimden açıklama var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünyanın konuştuğu "ihanet" iddiası! Hedefteki isimden açıklama var

Dünyanın konuştuğu "ihanet" iddiası! Hedefteki isimden açıklama var
25.02.2026 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksikalı OnlyFans modeli María Julissa, sosyal medyada yayılan yapay zekâ üretimi bir fotoğraf sonrası "El Mencho"nun sevgilisi olduğu ve polise yerini bildirdiği iddialarını yalanladı. Yetkililer ihbarın bir kadından geldiğini doğrulasa da modelle ilgili resmi bir kanıt bulunmadı.

Meksikalı OnlyFans ve Instagram modeli María Julissa, uyuşturucu karteli lideri Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes ile birlikte olduğu ve polisin El Mencho'nun saklandığı yere ulaşmasına neden olduğu iddialarını açıkça yalanladı. Bu iddialar, İspanyolca sosyal medyada viral olan bir yapay zekâ (AI) tarafından üretilmiş fotoğraf sonrası yayıldı.

Dünyanın konuştuğu 'ihanet' iddiası! Hedefteki isimden açıklama var

"SÖYLENTİLER ASILSIZ"

Julissa, 3,5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı açıklamada, bu söylentilerin tamamen asılsız olduğunu ve olayla hiçbir bağlantısı olmadığını vurguladı. Takipçilerine sahte haberlere itibar etmemeleri konusunda çağrıda bulundu.

Dünyanın konuştuğu 'ihanet' iddiası! Hedefteki isimden açıklama var

"KADININ KİMLİĞİ RESMİ OLARAK AÇIKLANMADI"

Meksika yetkilileri, El Mencho'nun yakın ilişki içinde olduğu bir kadının istihbarat birimlerini liderin saklandığı lüks tesise yönlendirdiğini doğruladı; ancak adı geçen kadının kimliği resmi olarak açıklanmadı. Viral iddialara rağmen Julissa'nın bu kişi olduğuna dair herhangi bir resmi kanıt bulunmuyor.

Dünyanın konuştuğu 'ihanet' iddiası! Hedefteki isimden açıklama var

"BİLGİLER YANILTICI"

Savunmasında, internette dolaşan bilgilerin "yanıltıcı ve dayanaksız" olduğunu söyleyen Julissa, takipçilerinden doğrulanmamış içerikleri paylaşmamalarını istedi ve resmi kaynaklara güvenilmesini önerdi.

Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyanın konuştuğu 'ihanet' iddiası! Hedefteki isimden açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay’la son konuşmasını mahkemede anlattı Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay'la son konuşmasını mahkemede anlattı
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Maaşının 4’te 1’i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı Hapis bile yattı Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
İbrahim Tatlıses’in eski menajeri ifşa etti Mal varlıklarını bir bir listelemişler İbrahim Tatlıses'in eski menajeri ifşa etti! Mal varlıklarını bir bir listelemişler
Leylek köyünde büyük sevinç: Eşi geldi, herkes Yaren’i bekliyor Leylek köyünde büyük sevinç: Eşi geldi, herkes Yaren'i bekliyor

12:01
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
12:00
Kültür merkezi rant kapısı oldu Parayı eksik veren Müjdat Gezen’i içeri almadılar
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar
11:56
Galatasaray’ı yenen takıma FIFA’dan şok ceza
Galatasaray'ı yenen takıma FIFA'dan şok ceza
11:49
Fenerbahçe’nin, Galatasaray’dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı
Fenerbahçe'nin, Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı
11:31
Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar 7 ayda bitti
Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar! 7 ayda bitti
11:28
Skandalda yeni perde: Yasak aşka ’yeşil’ kıyak
Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak
11:09
Balıkesir’de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
10:57
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
10:28
Tacizden tutuklanmıştı CHP’li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
10:14
Bunu hiç beklemiyordu Destek alkışı isteyen Trump’ı bozguna uğrattı
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 12:36:00. #7.11#
SON DAKİKA: Dünyanın konuştuğu "ihanet" iddiası! Hedefteki isimden açıklama var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.