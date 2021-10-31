Dünyanın konuştuğu şeytan çıkarma ayini videosu! Bir anda sandalyeden fırlayıp saldırdı

Tüyleri diken diken eden görüntü dünya basınında en çok konuşulan konular arasına girdi. Daha önce koronavirüs salgını hakkında yaptığı tahminlerle bilinen Paul Devlin, bu sefer de şeytanları araştırmak için kolları sıvadı. Tiyatro sahnesinde buluştuğu adamın içerisindeki şeytanı çıkarmaya çalışan Devlin, beklemediği anda saldırıya uğradı. Bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Paul Devlin, şeytan çıkarma ayinleriyle ilgili konuları işleyen bir belgesel yayınladı

ÖNCE SAKİNDİ, ARDINDAN BOĞAZINA SARILDI

Görüntülerdeki adam, önce Paul Devlin ile sakince konuşuyor. Fakat ne oluyorsa birkaç saniye sonra oluyor. İçinde şeytan olduğu belirtilen adam, Devlin'e doğru saldırıya geçiyor ve boğazını sıkıyor. Devlin, erken hamlesi sayesinde adamın saldırısından kurtuluyor.

İçinde şeytan olduğu belirtilen adam bir anda saldırıya geçiyor

"İNSAN GİBİ GÖRÜNMÜYORDU"

Başına gelenler hakkında konuşan Devlin, "Kelimenin tam anlamıyla neye uğradığımı şaşırdım. Videoda da izlediğiniz gibi başlangıçta rahattı ancak ben elimi kaldırınca saldırıya geçti. Gerçekten de insan gibi görünmüyordu, saldırıdan birkaç dakika önce vücudunda değişimler oldu" dedi.

Söz konusu görüntüler, sosyal medyada ve dış basında en çok izlenenler arasına girdi.