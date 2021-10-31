Tüyleri diken diken eden görüntü dünya basınında en çok konuşulan konular arasına girdi. Daha önce koronavirüs salgını hakkında yaptığı tahminlerle bilinen Paul Devlin, bu sefer de şeytanları araştırmak için kolları sıvadı. Tiyatro sahnesinde buluştuğu adamın içerisindeki şeytanı çıkarmaya çalışan Devlin, beklemediği anda saldırıya uğradı. Bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Görüntülerdeki adam, önce Paul Devlin ile sakince konuşuyor. Fakat ne oluyorsa birkaç saniye sonra oluyor. İçinde şeytan olduğu belirtilen adam, Devlin'e doğru saldırıya geçiyor ve boğazını sıkıyor. Devlin, erken hamlesi sayesinde adamın saldırısından kurtuluyor.
Başına gelenler hakkında konuşan Devlin, "Kelimenin tam anlamıyla neye uğradığımı şaşırdım. Videoda da izlediğiniz gibi başlangıçta rahattı ancak ben elimi kaldırınca saldırıya geçti. Gerçekten de insan gibi görünmüyordu, saldırıdan birkaç dakika önce vücudunda değişimler oldu" dedi.
Söz konusu görüntüler, sosyal medyada ve dış basında en çok izlenenler arasına girdi.
Son Dakika › Dünya › Dünyanın konuştuğu şeytan çıkarma ayini videosu! Bir anda sandalyeden fırlayıp saldırdı - Son Dakika Dünya