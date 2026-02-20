Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden... - Son Dakika
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...

Haberin Videosunu İzleyin
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
20.02.2026 06:36
Haberin Videosunu İzleyin
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Barış Kurulu toplantısında Paraguay Devlet Başkanı Santiago Peña'yı "genç ve yakışıklı" olarak tanımladıktan sonra "Genç ve yakışıklı erkeklerden hoşlanmıyorum. Kadınlar? İşte onlardan hoşlanıyorum." ifadelerini kullandı; sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da düzenlenen Barış Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Paraguay Devlet Başkanı Santiago Peña hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KADINLAR? İŞTE ONLARDAN HOŞLANIYORUM"

Trump, Peña'yı işaret ederek "genç ve yakışıklı bir adam" dedi. Konuşmasının devamında Trump, "Genç ve yakışıklı erkeklerden hoşlanmıyorum. Kadınlar? İşte onlardan hoşlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...

SÖZLER TOPLANTI SIRASINDA GELDİ

Trump söz konusu ifadeleri, dünya liderlerini selamladığı bölümde dile getirdi. Konuşma sırasında hem kendi yönetiminin icraatlarını anlattı hem de toplantıya katılan liderlerle ilgili kısa yorumlarda bulundu.

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Peña 2023'ten bu yana görev yapıyor ve ABD ile ilişkileri güçlendirme yönünde mesajlar veriyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Trump'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Video kesiti özellikle X platformunda yayılırken, ifadeler farklı yorumlara neden oldu. Trump cephesinden sözlere ilişkin ek bir açıklama yapılmadı.

Donald Trump, Washington, Paraguay, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Erdoğan null Erdoğan null:
    50 yaşındayım hayatımda bundan daha dengesiz bi lider görmedim 59 0 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bende hayatım da sözleriyle icraatlarıyla bundan daha dengesiz birini tanıdım şükür ki şu an hapiste 13 12
    199715 199715:
    Kimileri söylemleriyle, kimileri icraatlarıyla dengesiz... 9 2
    Szka788304 Szka788304:
    selami kardeşim hırsıza destek oldukça birileri hırsızlık olur devam eder 2 0
    Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    selamiye makarna verin yine kafa gitmiş 0 1
  • Erkan Cinar Erkan Cinar:
    deli .. 10 1 Yanıtla
  • krn zotr krn zotr:
    Epistein videoları çıktı ya 7 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden... - Son Dakika
