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Dürüst hırsız kendi evi gibi kullandı! Ev sahipleri gelince özür dileyip ödeme yaptı - Son Dakika

Dürüst hırsız kendi evi gibi kullandı! Ev sahipleri gelince özür dileyip ödeme yaptı

02.02.2022 10:47
Dürüst hırsız kendi evi gibi kullandı! Ev sahipleri gelince özür dileyip ödeme yaptı

ABD'nin New Mexico eyaletinde hırsız olmayan hırsızın hikayesi gündem oldu. Sante Fe şehrinde yaşayan bir çift hafta sonu eve dönüklerinde elinde AR-15 tüfekle bekleyen bir hırsız buldu.

ÖZÜR DİLEYİP ÜSTÜNE PARA VERDİ

Polis kayıtlarına göre eve giren, banyo yapan, yemek yiyen ve bira içen 20'li yaşlarındaki bu kişi geri dönen ev sahipleriyle karşılaştığında ise ne elindeki tüfekle tehdit etti ne de para istedi; tam tersine ev sahiplerinden özür dileyip kırdığı camın bedeli olarak da 200 dolar verdi. Ev sahipleri, evlerindeki bu kişinin içinde bulunduğu durumdan oldukça utandığını ve özür dilediğini anlattı.

Şüphelinin ev sahiplerine anlattığı hikayeye göre ise kendi ailesi Teksas eyaletinin doğusunda öldürüldü. Kendisi de birilerinden kaçan şüpheli civarda arabası da bozulunca eve girmek durumunda kaldı.

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New Mexico, Hırsızlık, Teksas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dürüst hırsız kendi evi gibi kullandı! Ev sahipleri gelince özür dileyip ödeme yaptı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Dürüst hırsız kendi evi gibi kullandı! Ev sahipleri gelince özür dileyip ödeme yaptı - Son Dakika
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