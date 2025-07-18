Dürzi Savaşçılar Ateşkesi İhlal Etti

Suriye geçiş hükümeti, Süveyda'daki Dürzi savaşçıları ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "kanun dışı güçlerin" sivillere karşı "korkunç şiddet" uyguladığı kaydedildi.

Kanun dışı güçler ifadesiyle silahlı Dürzi gruplar kastediliyor.

Cumhurbaşkanlığı ayrıca, " İsrail'in Suriye'nin içişlerine sürekli ve açık müdahalesinin, daha fazla kaosa ve yıkıma yol açarak bölgesel durumu daha da karmaşık hale getirdiği" uyarısını yaptı.

Suriye devlet medyası, İsrail'in Süveyda'daki saldırılarına devam ettiğini bildiriyor.

İsrail'in Dürzilerin çoğunlukta olduğu Burnad şehrine bir saldırı yaptığı da kaydediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendi ifadesiyle Dürzi azınlığı korumak için güç kullanmaya devam edeceğini söyledi.

Donald Trump'ın İsrail'in Suriye'ye düzenlediği son saldırıları desteklemediği ve saldırıları hoşnutsuzlukla karşıladığı da bildiriliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Pazar günü başlayan çatışmalarda yaklaşık altı yüz kişinin öldürüldüğünü bildiriyor.

Bilgilerini sahadaki yerel kaynaklarına dayandıran SOHR, hükümet güçleri ve bazı Dürzi savaşçıların yargısız infaz yaptığını iddia ediyor.

Dürziler, Şam yönetiminin Mayıs ayındaki çatışmalar sonrası varılan anlaşmayı ihlâl ettiğini savunuyordu.

Dürzi liderler, hareketlerinin Şam yönetimine karşı olmadığını ve Dürzi grupların da yer alacağı bir üniformalı güvenlik biriminin kurulması konusunda "aylar önce" devletle anlaşıldığını savunuyor.

Dürzi çoğunluğun yaşadığı bölgelerde topluluklar farklı şeyhlerin nüfuzunu kabul ediyor.

Bazı gruplar iç savaş boyunca silahlanarak kendilerini korumayı öğrendiklerini; yeni İslamcı yönetime güvenemeyeceklerini söylüyor ve kendi özerk yönetimlerini oluşturmak istiyor.

Bazı gruplar Suriye'deki merkezi yapıyla anlaşmak ve eski düzeni korumaktan yana; bu konuda Şam'daki yeni yönetime de güveniyor.

Suriye, 2011'de patlak veren iç savaş öncesi 700 bin Dürziye ev sahipliği yapıyordu.

Azınlığın büyük kısmı hâlâ Süveyda vilayetinde yaşıyor.