Düşen uçak ABD'ye ait çıktı, pilot son anda atlayarak kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düşen uçak ABD'ye ait çıktı, pilot son anda atlayarak kurtuldu

Haberin Videosunu İzleyin
Düşen uçak ABD\'ye ait çıktı, pilot son anda atlayarak kurtuldu
02.03.2026 08:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Düşen uçak ABD\'ye ait çıktı, pilot son anda atlayarak kurtuldu
Haber Videosu

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken, cephe hattından gelen bir iddia büyük ses getirdi. ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağının Kuveyt'te düşürüldüğüne dair haberlerin gerçek olduğu ortaya çıkarken, pilotun son anda atlayarak kurtulduğu ve yaralı bir şekilde bir aracın arkasında hastaneye götürüldüğü görüntüler ortaya çıktı.

ABD- İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken cephe hattından gelen bir gelişme çatışmanın Körfez ayağını yeniden gündeme taşıdı. ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağının Kuveyt'te düşürüldüğü yönündeki iddiaların doğrulandığı belirtilirken, pilotun son anda uçaktan atlayarak kurtulduğu bildirildi.

F-15 KUVEYT'TE DÜŞTÜ

Bölgeden gelen bilgilere göre ABD envanterinde bulunan F-15 tipi savaş uçağı Kuveyt hava sahasında görevdeyken düştü. Uçağın düşüş nedeni hakkında resmi makamlar henüz detaylı bir açıklama yapmadı. Teknik arıza, hava savunma sistemi ya da çatışma kaynaklı bir senaryo üzerinde durulup durulmadığına ilişkin net bilgi paylaşılmadı.

PİLOT ATLAYARAK KURTULDU

Olayın en dikkat çekici ayrıntısı ise pilotun son anda fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrılması oldu. Ortaya çıkan görüntülerde paraşütle iniş yaptığı değerlendirilen pilotun yaralı halde bir aracın arkasına alındığı ve hastaneye sevk edildiği görülüyor. Pilotun sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

SAVAŞIN KÖRFEZ'E YANSIYAN CEPHESİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları ile İran'ın bölgedeki ABD üslerine yönelik misillemeleri sürerken, Kuveyt'teki bu gelişme çatışmanın Körfez hattında da riskleri artırdı. Kuveyt, ABD'nin bölgedeki önemli askeri konuşlanma noktalarından biri olarak biliniyor.

Uzmanlar, savaşın uzaması halinde hava sahası güvenliğinin daha da kırılgan hale gelebileceğine ve Körfez'de askeri hareketliliğin artabileceğine dikkat çekiyor.

Güvenlik, Kuveyt, İsrail, Dünya, Pilot, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Düşen uçak ABD'ye ait çıktı, pilot son anda atlayarak kurtuldu - Son Dakika

Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenen sürücü şoke oldu Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenen sürücü şoke oldu
Tüm gözler İran’a çevrilmişken Kim Jong-un’dan sürpriz bir çıkış geldi Tüm gözler İran'a çevrilmişken Kim Jong-un'dan sürpriz bir çıkış geldi
Kamala Harris: Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi Kamala Harris: Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi
İsrail’in 30 bombayla vurduğu Hamaney’in konutunun önceki ve sonraki hali görüntülendi İsrail'in 30 bombayla vurduğu Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali görüntülendi
Hamaney’i CIA buldu, İsrail vurdu İşte saldırının perde arkası Hamaney'i CIA buldu, İsrail vurdu! İşte saldırının perde arkası
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler... Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu

09:02
11 yıldır Liverpool’da ama tek golü yok
11 yıldır Liverpool'da ama tek golü yok
09:01
Savaş altını vurdu Kapalıçarşı alev alev
Savaş altını vurdu! Kapalıçarşı alev alev
08:26
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
08:15
İran’dan şok görüntü Herkes aynı anda Trump-Netanyahu ikilisini gördü
İran'dan şok görüntü! Herkes aynı anda Trump-Netanyahu ikilisini gördü
08:11
Osimhen ve Ndidi İran’a gidiyor
Osimhen ve Ndidi İran'a gidiyor
07:40
Dünya Trump’ın bu sözlerini konuşuyor: İran’da düşündüğümüz herkes öldü
Dünya Trump'ın bu sözlerini konuşuyor: İran'da düşündüğümüz herkes öldü
06:53
Güney Kıbrıs’taki İngiliz üssüne İHA saldırısı Patlama sonrası uçaklar havalandı
Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssüne İHA saldırısı! Patlama sonrası uçaklar havalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 09:11:57. #7.13#
SON DAKİKA: Düşen uçak ABD'ye ait çıktı, pilot son anda atlayarak kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.