E3 Ülkeleri, Rusya ile Diyalog Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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E3 Ülkeleri, Rusya ile Diyalog Çağrısı Yaptı

E3 Ülkeleri, Rusya ile Diyalog Çağrısı Yaptı
08.06.2026 16:37
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Fransa, Almanya ve İngiltere liderleri, Zelenskiy ile görüşerek Rusya ile doğrudan diyalog istedi.

FRANSA, Almanya ve İngiltere liderleri Londra'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelerek, Rusya ile doğrudan diyalog çağrısı yaptı.

Fransa, Almanya ve İngiltere'den oluşan E3 ülkelerinin liderleri, dün İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Liderler, görüşmenin ardından, ateşkes sağlanması ve barış müzakerelerinin ilerletilmesi amacıyla Ukrayna ile Rusya arasında doğrudan diyalog kurulmasını desteklediklerini bildirdi.

Toplantının ardından Zelenskiy ile ortak bildiri yayımlayan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve Avrupa'nın aktif katılımıyla Ukrayna ile Rusya arasında yapılacak doğrudan görüşmeleri desteklediklerini açıkladı. Tam bir ateşkes çağrısında bulunan liderler, mevcut temas hattının müzakerelerde başlangıç noktası olarak alınması gerektiğini aktardı. Bildiride, Avrupa'nın barış sürecinde önemli bir rol oynaması gerektiği vurgulanarak, ilgili çabaların Ukrayna, Avrupalı ortaklar ve ABD ile yakın koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiği belirtildi.

Liderler, Ukrayna'ya yönelik ateşkes sonrası güvenlik düzenlemelerini de ele aldı. Bildiride, yapılacak bir anlaşmada Avrupa'nın güvenlik çıkarlarının korunması gerektiği kaydedilirken, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya ilişkin konuların AB ve NATO üyelerinin rızasını gerektirdiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

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