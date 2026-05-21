Ebola şüphesi uçağa acil rota değiştirdi

Fransa’nın başkenti Paris’ten ABD’nin Detroit kentine gitmekte olan Air France uçağı, Ebola virüsü şüphesi nedeniyle Kanada’nın Montreal kentine acil iniş yaptı. ABD makamlarının, uçaktaki bir yolcunun ölümcül virüse maruz kalmış olabileceği endişesiyle uçağın Detroit’e inişine izin vermediği belirtildi.

“UÇAĞA BİNMEMESİ GEREKİYORDU”

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP), yolcunun kısa süre önce Doğu Afrika’ya seyahat ettiğini ve Ebola salgını nedeniyle uygulanan yeni seyahat kısıtlamalarına rağmen yanlışlıkla uçağa kabul edildiğini açıkladı.

Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle uçağın Detroit Metropolitan Havalimanı’na inişinin engellendiğini ve Montreal’e yönlendirildiğini duyurdu.

KABİN EKİBİ MASKE TAKTI

Uçak Montreal’e indikten sonra söz konusu yolcunun uçaktan indirildiği ve ardından seferin Detroit’e devam ettiği aktarıldı. Air France ise Kongolu bir yolcunun ABD’ye girişine izin verilmediğini doğruladı. Dış basında yer alan haberlere göre kabin ekibi, durumdan haberdar olduktan sonra hızla maske taktı.

DSÖ “KÜRESEL ACİL DURUM” İLAN ETTİ

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Güney Sudan ve Uganda’dan gelen yolculara yönelik 30 günlük seyahat yasağı uyguladığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ebola salgınını “uluslararası halk sağlığı acil durumu” ilan etti. DSÖ verilerine göre Kongo’da 51, Uganda’da ise 2 doğrulanmış vaka bulunuyor. Salgında şu ana kadar 139 şüpheli ölüm ve yaklaşık 600 şüpheli vaka tespit edildi.