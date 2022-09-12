Türkiye'nin tam da Yunanistan'la kriz yaşadığı sırada başarısıyla dillere destan olan SİHA'lara bir yenisi daha ekleniyor.
Keşif ve saldırı yeteneklerine sahip yeni SİHA, Ukrayna'da bile heyecan yarattı. Defence Express'te yer alan habere göre; 'Bayraktar TB4' olması beklenen SİHA'nın özellikleri de dikkat çekti. SİHA hakkındaki haber, dünya basınında da kendisine yer buldu.
Bayraktar TB2, radarda düşük görünürlüğe sahip olmasıyla biliniyordu ve dünyada birçok ülke tarafından rağbet görüp satın alınmıştı.
Bayraktar TB4'ün TB2 versiyonundan geliştirildiği bildirilirken yeni versiyonun radarlar tarafından görülemez hale geleceği bilgisi paylaşıldı. Bayraktar TB4, bu nedenle 'hayalet SİHA' olarak anılmaya başladı. Ayrıca yeni SİHA için 'kara ölüm' yorumları da yapılmaya başlandı.
Son Dakika › Dünya › Türkiye savunma sanayinde boş durmuyor! 'Hayalet SİHA' dünya basınında yer buldu - Son Dakika