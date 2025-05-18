MEKSİKA donanmasına ait bir eğitim gemisi, Brooklyn Köprüsü'ne çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 19 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

New York'ta Meksika donanmasına ait bir eğitim gemisi, Brooklyn Köprüsü'ne çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı. Yerel saatle akşam 20.26'da meydana gelen kazada, 277 mürettebatı bulunan gemi, köprünün yol güvertesine çarptı. Kameralarca kaydedilen görüntülerde, geminin direklerinin koptuğu ve bazı bölümlerinin kısmen çöktüğü görülüyor. Kazanın ardından yaralılara acil yardım ulaştırılırken, geminin daha sonra kıyıya çekildiği ve köprünün yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.