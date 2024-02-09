Ekvador\'da belediye meclis üyesi öldürüldü

Dünya

Netanyahu\'dan Gazzelilerin son sığınağı olan kent için tahliye emri

Ekvador'un Guayas şehrinin Naranjal kasabasında belediye meclis üyesi olan Diana Carnero, belediye toplantısından çıktıktan sonra kasabanın kötü yol koşulları ile ilgili video çekerken, iki kişinin motosikletle yaklaşarak başına ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

"DAHA İYİSİNİ İSTEMEK HAYATIMIZI RİSKE ATMAK ANLAMINA GELMEMELİ"

Ekvadorlu meclis üyesi Diana Carnero'nun öldürülmesinin ardından, Guayaquil belediye başkan yardımcısı Blanca Lopez de sosyal medyada duygularını paylaştı ve "Bu son bulmalı, kantonlarımız, illerimiz ve ülkemiz için daha iyi günler istemek, hayatlarımızı riske atmamız anlamına gelmemeli" ifadelerini kullandı.

ONLARCA SİYASETÇİ SALDIRIYA KURBAN GİTTİ

Politikacı cinayetlerinin çok sık yaşandığı ülkede, 50 yaşındaki Konsey Üyesi Charbel Rouhana, 24 Ekim 2023'te Kendi evinde vurularak öldürüldü. Duran'da, meclis üyesi Bolivar Vera, Eylül ayında gizemli bir şekilde ortadan kaybolduktan bir gün sonra ölü bulundu. Ağustos ayında, başkan adayı Fernando Villavicencio, Quito'daki bir kampanya etkinliğinden beklenmedik bir şekilde yaşamını yitirdi. Manta'nın belediye başkanı Agustin Intriago'da temmuz ayında iş başındaykenvurularak öldürüldü.