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Ekvador'da Çete Liderinin Hapisten 'Kaybolması' Sonrası Televizyon Kanalı Baskını - Son Dakika
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Ekvador'da Çete Liderinin Hapisten 'Kaybolması' Sonrası Televizyon Kanalı Baskını

Ekvador'da hapishaneden 'kaybolan' suç çetesi lideri Adolfo Macías Villamar'ın ardından maskeli kişiler, ağır silahlarla bir televizyon kanalını canlı yayın sırasında bastı. Polis çete üyelerini gözaltına alırken Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, orduyu iç güvenliği sağlaması için ülke içinde konuşlandırdı. Komşu devlet Peru, sınırda polis ve orduyu görevlendirdi.

Ekvador\'da Çete Liderinin Hapisten \'Kaybolması\' Sonrası Televizyon Kanalı Baskını
10.01.2024 - 10:37,
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Ekvador'da bir çete liderinin hapisten 'kaybolmasını' takiben dün maskeli kişiler, ağır silahlarla bir televizyon kanalını canlı yayın sırasında bastı. Polis çete üyelerini gözaltına alırken Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, orduyu iç güvenliği sağlaması için ülke içinde konuşlandırdı. Komşu devlet Peru, sınırda polis ve orduyu görevlendirdi.

Ekvador'da hapishane isyanlarıyla bilinen suç çetesi Los Choneros'un lideri Adolfo Macías Villamar 'Fito' 7 Ocak'ta hapishaneden 'kaybolmuş' ve Devlet Başkanı Noboa, toplanma hakkının askıya alınması ve gece sokağa çıkma yasağı dahil 60 günlük OHAL ilan etmişti. Maskeli ve ağır silahlı kişiler, dün Guayas kentinde televizyon kanalı TC'yi canlı yayında basarak çalışanları rehin aldı. Polis olaya müdahale ederek 13 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Polis açıklamasında "TC televizyonuna yapılan polis operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı ve silah, patlayıcı ve diğer deliller ele geçirildi. Rehineler serbest bırakıldı ve çalışanlar güvenli bir yere götürüldü. Failler, terör eylemleri nedeniyle cezalandırılmak üzere adalet önüne çıkarılacak" denildi.

POLİS VE ORDU, GECE BOYUNCA OPERASYONLAR DÜZENLEDİ

Ekvador Devlet Başkanı Noboa ise dünkü şiddet olayından sonra ülkede güvenliği sağlaması için ordunun devreye girdiğini belirterek "Silahlı Kuvvetler, kontrol ve gözetim sağlamak üzere ülke genelinde konuşlandırılıyor" dedi. Polis bugün yaptığı açıklamalarda orduyla birlikte gece ve sabah saatlerinde sürekli ortak operasyonlar düzenlediklerini, onlarca kişinin gözaltına alındığını ve sayısız mühimmat ele geçirdiklerini belirtti.

KAÇIRILAN 3 POLİS KURTARILDI, YAKIT İSTASYONUNDAKİ  BOMBA İMHA EDİLDİ

Polis, Machala bölgesinde 3 polisi kaçıran çete üyelerine orduyla birlikte operasyon yaptıklarını belirterek "Machala'da kaçırılan üç polis memuru, Ekvador Donanması'nın desteğiyle kurtarıldı. Bu terör eylemlerine karıştığından şüphelenilen 10 kişi gözaltına alındı" dedi. Ekvador İçişleri Bakanlığı, bir yakıt istasyonuna konulan patlayıcıların etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ekvador'un sınır komşusu Peru'da yönetim, sınıra polis ve orduyu konuşlandırdı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ekvador'da Çete Liderinin Hapisten 'Kaybolması' Sonrası Televizyon Kanalı Baskını - Son Dakika
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