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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da ülke çapında elektrik kesintisi yaşandı. Ekvador Bayındırlık Bakanı Roberto Luque, yaklaşık 18 milyon kişinin birkaç saat elektriksiz kaldığını söyledi.

Aynı zamanda Geçici Enerji Bakanı olan Roberto Luque, elektrik kesintisinin iletim hattındaki bir arızadan kaynaklandığını duyurdu.

Luque daha sonra X hesabından yaptığı açıklamada, ülke çapında elektrik şebekesinin yüzde 95'inin yeniden çalışmaya başladığını açıkladı.

Ekvador'un yaklaşık 3 milyon nüfuslu başkenti Quito'da metro sistemi durma noktasına geldi.

Kentte öğleden sonra trafik ışıkları söndü.

Ülke çapında tren seferleri durdu, yolcular tahliye edildi.

Eğitim Bakanlığı da güvenlik nedeniyle akşam saatlerindeki tüm derslerin askıya alındığını ve uzaktan eğitime geçildiğini açıkladı.

Ekvador'da yerel medyada, bazı bölgelerde su kesintisi yaşandığı ve halkın önceden uyarı yapılmadığı için tepkili olduğu yönünde haberler yayımlandı.

Ekvador enerjisinin çoğunu komşu ülke Kolombiya'dan ihraç ediyor.

Ülkede Nisan ayında yaşanan kuraklığın hidroelektrik santralleri olumsuz etkilemesi ve Kolombiya'nın kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Ekvador’a yönelik enerji ihracatını durdurması sonrası, hükümet bir dizi planlı elektrik kesintisi uygulamak zorunda kalmıştı.

Ekvador'da büyük şehirlere bazen günde 13 saat elektrik verilememişti.

Mayıs ayındaki şiddetli yağışlar sonrası elektrik kesintileri son bulmuştu.