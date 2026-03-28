El Salvador\'da \'Türkiye Parkı\' açıldı

28.03.2026 18:00
EL SALVADOR'un başkenti San Salvador'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünün yer aldığı Türkiye Parkı, düzenlenen törenle açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) finansmanıyla San Salvador'da inşa edilen, ay-yıldız formundaki anıt ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünün yer aldığı Türkiye Parkı (Türkiye Plaza), dün düzenlenen törenle hizmete girdi. Maquilishuat semtindeki parkın açılış törenine; El Salvador Devlet Başkan Yardımcısı Felix Ulloa, San Salvador Belediye Başkanı Mario Duran, Yasama Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Milletvekili Ana Figueroa, Orta Amerika Parlamentosu (PARLACEN) üyeleri, Dışişleri Bakanlığı ve Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) yetkilileri, ülkede görev yapan büyükelçiler, kordiplomatik temsilciler ve davetliler katıldı. Törene bölge sakinleri de ilgi gösterdi.

Bir dakikalık saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende; Türkiye, El Salvador ve San Salvador bayrakları anıt alanında göndere çekildi. Çelenk sunumunun ardından konuşan Türkiye'nin El Salvador Büyükelçisi Gül Büyükerşen, projenin hayata geçirilmesindeki destekleri için Başkan Yardımcısı Ulloa, Belediye Başkanı Duran ve TİKA Başkanı Abdullah Eren'e teşekkür etti.

Büyükelçi Büyükerşen konuşmasında, Atatürk'ün kadın hakları alanındaki reformlarına dikkat çekerek, 1926 Medeni Kanunu ile sağlanan eşitlikten ve 1930'lardan itibaren Türk kadınına tanınan seçme ve seçilme hakkına değindi. Mart ayındaki 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi gibi tarihi günlere de değinen Büyükerşen, Atatürk ve şehitleri andı. Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesinin önemini belirten Büyükelçi Büyükerşen, Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde 20 diplomatik misyonu bulunduğunu, Atatürk büstlerinin bölgedeki birçok ülkede yer aldığını ve El Salvador'un da bu ülkelere eklendiğini kaydetti.

San Salvador Belediye Başkanı Mario Duran da konuşmasında, projenin iki ülke arasındaki dostluğun bir göstergesi olduğunu ifade etti. Parkın yapımına sağlanan katkılardan dolayı teşekkür eden Duran, San Salvador'un 500'üncü yılı anısına bastırılan hatıra parasını Büyükelçi Büyükerşen'e takdim etti.

Tören, katılımcıların yer aldığı aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

