Elebaşı Gülen'in cenaze töreninde tekbir getirmek yasaklandı, İncil'den pasajlar okundu - Son Dakika
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Dünya

Elebaşı Gülen'in cenaze töreninde tekbir getirmek yasaklandı, İncil'den pasajlar okundu

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Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için Skyland Baseball Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlendi. Tekbir getirmenin yasak olduğu cenaze töreninde bir Kardinal Gülen'in tabutu başında İncil'den pasajlar okudu.

25.10.2024 01:07
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251 vatan evladının şehit edildiği 15 Temmuz darbe girişimin sorumlusu FETÖ elebaşı Gülen'in cenaze töreninde tekbir getirmenin yasaklandığı ve tabutu başında İncil'den pasajlar okunduğu ortaya çıktı.

ABD POLİSİNDEN ÜST DÜZEY GÜVENLİK

ABD'nin farklı eyaletlerinden ve dünyanın dört bir yanından binlerce terör örgütü üyesi cenaze törenine katılmak için Skyland Baseball Stadyumu'na geldi. ABD polisi bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Terör örgütü üyeleri, stadyuma sadece örgüt mensupları isimlerine hazırlanan QR kodla giriş yaptı. Elebaşı Gülen'in cenazesi stadyuma siyah renkli Cadillac marka araç ile getirildi. ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü çekmesine engel oldu. Stadyumun bulunduğu Essex bölgesinde yerel saatle 10.00-14.00 arası dron uçurmak yasaklandı.

FETÖ'CÜLER TEKBİRSİZ CENAZEYLE ÖVÜNDÜ

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için düzenlenen cenaze töreniyle ilgili detayları aktaran firari FETÖ'cü Şemsettin Efe, cenaze öncesi ve sonrasında tekbir getirilmemesiyle övündü. Efe, "En ufak bir gürültü, slogan, tekbir buranın ortamını bozacak bir davranış görmedik" dedi.

TABUTU BAŞINDA İNCİL'DEN PASAJLAR OKUNDU

Örgüt üyelerinin yüzlerini gizleyerek katıldığı cenaze töreninde dikkat çeken anlar yaşandı. FETÖ'cü teröristlerin tekbir getirmeyi yasakladığı cenaze töreninde bir Kardinal, Gülen'in tabutu başında İncil'den pasajlar okudu. İngilizce okunan pasajların Türkçe karşılığı şöyleydi: "Biz hepimiz onun çocuklarıyız. Kendisini bizim için feda etti. Lordumuz bu mirasın devamını sağlamamızı ve tüm dünyaya yayılmasını sağlamanı dileriz." Kardinalin tabut başında pasaj okuduğu ana ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldı.

GÜLEN ÇİFTLİĞİNİN BAHÇESİNE GÖMÜLDÜ

Elebaşı Gülen'in cenazesi, örgütün ABD'de karargah olarak kullandığı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine gömüldü. Gülen'in gömülmesi, örgütün üst düzey isimleri ve aile yakınlarının bulunduğun sınırlı sayıdaki bir topluğun katılımıyla gerçekleşti. 20 Ekim akşamı öldüğü duyurulan FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi dört gündür St. Luke's hastanesinin Monroe şubesinin morgunda tutuluyordu.

FETÖ'DE ELEBAŞI GÜLEN'İN YERİNE GEÇME KAVGASI TIRMANIYOR

Öte yandan Gülen'in ölümüyle birlikte örgüt içerisinde elebaşının yerine geçme kavgası da tırmanmaya başladı. Örgütün ABD ayağının başındaki Mustafa Özcan ile Avrupa yapılanmasını yöneten Abdullah Ayaz arasındaki kavga hız kazandı. Diğer isimler de bu iki taraf arasında safını belirledi.

Elebaşı Gülen'in tekbir yasaklı cenaze töreninde İncil'den pasajlar okundu
Elebaşı Gülen'in tekbir yasaklı cenaze töreninde İncil'den pasajlar okundu
Elebaşı Gülen'in tekbir yasaklı cenaze töreninde İncil'den pasajlar okundu
Elebaşı Gülen\'in cenaze töreninde tekbir getirmek yasaklandı, İncil\'den pasajlar okundu

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Terör, İncil, Son Dakika

Son Dakika Dünya Elebaşı Gülen'in cenaze töreninde tekbir getirmek yasaklandı, İncil'den pasajlar okundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Erol Saglam:
    Ateşi bol olsun cinconların başı sağ olsun 77 25 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Canın chenneme senin. 66 5 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Tabutunu yılanlar sarsın 56 6 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Kabrini ateşler doldursun 51 5 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    keferenin cenazesi böyle olur cesedini yakip küllerini ülkemize atmazlar insallah 33 5 Yanıtla
  • İsmail Karakuş:
    İncil'den olduğuna emin olamadım ama İslam cenazesi üstünde bu şekilde nutuk atılmaz. Amerikan dizilerinden fırlamış bir sahne. hakettiği gibi öldü, vatansız, nursuz, tekbirsiz, telkinde bulunan imam yerine nutuk atan papazıyla. 23 2 Yanıtla
  • Turan Akhan:
    zerre kadar inanmıyorum orada gömüldüğüne hangi dine mensup gerçek adı neydi gidip onunla o mezarlığa gömülecek 15 4 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Erol Sağlam Baban ölmüş annene başsağlığı dileriz 6 11 Yanıtla
  • Mert kursun :
    niye yakmadınız hiristiyanlar gibi 8 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Ozon tabakasında osuruğu ne kadar dolaşır daha g@vatın 5 1 Yanıtla
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