Şili'de çıkan yangına müdahale etmek üzere yola çıkan küçük bir uçak, kanatlarından birinin elektrik direğine çarpması sonucu alev alarak, Talca Maule bölgesinin güneyinde 5. yol üzerine düştü.
Otoyol üzerindeki elektrik direklerinden birine kanadını çarpmasıyla alevler içinde kalan yangın söndürme uçağı yere çakılırken, korkunç kazada uçağın pilotu hayatını kaybetti.
Uçağın düştüğü bölgede 4 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüleri izleyenlerin kanını dondurdu. İnternete düşen videoda siren sesleri içinde akan trafiğin üzerinde seyreden uçağın direğe çarparak alev aldığı ve otoyolun üzerine çakıldığı görülüyor.
Son Dakika › Dünya › Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika