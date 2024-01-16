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Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı

Şili'de bir yangın söndürme uçağı elektrik direğine çarparak alev aldı. Hızla yere çakılan uçağın pilotu hayatını kaybetti, o esnada çevrede bulunan 4 kişi yaralandı. Korkunç kazanın görüntüleri cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

16.01.2024 - 09:04,  Güncelleme: 09:45
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Şili'de çıkan yangına müdahale etmek üzere yola çıkan küçük bir uçak, kanatlarından birinin elektrik direğine çarpması sonucu alev alarak, Talca Maule bölgesinin güneyinde 5. yol üzerine düştü.

Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı

UÇAK ALEV ALIP KISA SÜREDE YERE ÇAKILDI

Otoyol üzerindeki elektrik direklerinden birine kanadını çarpmasıyla alevler içinde kalan yangın söndürme uçağı yere çakılırken, korkunç kazada uçağın pilotu hayatını kaybetti.

Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı

OTOYOLDAKİ 4 KİŞİ YARALANDI

Uçağın düştüğü bölgede 4 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüleri izleyenlerin kanını dondurdu. İnternete düşen videoda siren sesleri içinde akan trafiğin üzerinde seyreden uçağın direğe çarparak alev aldığı ve otoyolun üzerine çakıldığı görülüyor.

Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı
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Şili, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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