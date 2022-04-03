Elleri arkadan bağlanıp kafalarından vurulan Buça'da sivil katliamı! - Son Dakika

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Ukrayna ordusunun kontrolü yeniden ele geçirdiği Buça şehrinin elleri arkadan bağlı, kafalarından vurularak öldürülmüş sivillere ait cesetlerle dolup taştığını aktardı.

"SİVİLLERİ KORUYABİLMEMİZ İÇİN BİZE SİLAH VERİN"

Bir diğer paylaşımında Rusya'nın Ukrayna ulusunu yok etmek için savaş yürüttüğünü öne süren Podolyak, "Biz sempati ya da beğeni talep etmiyoruz. Bizim adımıza savaşmanızı da istemiyoruz. Tek bir şey istiyoruz, sivilleri koruyabilmemiz için bize silah verin. Diğer her şeyi kendimiz yapacağız." açıklamasında bulundu.

KATLEDİLEN SİVİLLER TOPLU MEZARLARA GÖMÜLMÜŞLER

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppa da Twitter'dan Buça'ya bağlı Motijin köyünde 2'si kadın 4'ü erkek elleri arkalarından bağlı ve kafalarından vurularak öldürülen 6 sivilin cesedinin bulunduğunu duyurdu. Sosyal paylaşım sitelerinde, Buça'da sivillerin katledilerek toplu mezarlara gömüldüğünü, kuyulara atıldığını gösteren fotoğraflar da paylaşıldı.