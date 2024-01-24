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Hapishaneden Anlık Kaçış: Mahkum, Kelepçelerini Gizleyerek Nasıl Kaçtı? - Son Dakika
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Hapishaneden Anlık Kaçış: Mahkum, Kelepçelerini Gizleyerek Nasıl Kaçtı?

Bir mahkum olan Gerald Hyde, Benton County hapishanesinden anlık ve cesur bir kaçış gerçekleştirdi. Kelepçelerini gizlemek için tişörtünü kullanan Hyde, mahkeme binasından kaçmayı başardı. Ancak kısa süre sonra tekrar yakalanıp tutuklandı. Polis amiri, kaçışta polis ihmalinin olduğunu belirtti ve tüm prosedürlerin gözden geçirildiğini açıkladı.

24.01.2024 - 10:21,  Güncelleme: 10:25
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Hapishane kaçışları zamanın eskitemediği hikayelerden biridir. Ancak birçok hapishane kaçışı özenle planlanırken, bazıları tamamen anlık olabiliyor. Hatta bazıları o kadar cesur ki gerçekten nasıl başardıklarına inanamazsınız.

Aralık 2015'te Benton County hapishanesinde bulunan bir mahkum olan Gerald Hyde, Benton İlçe Mahkemesi'nden güvenlik kamerası görüntülerinde anlık ve gözü pek bir kaçış yaparken yakalandı. Videoda, uyuşturucu suçlarından mahkum olan Hyde, birkaç mahkumla birlikte elleri kelepçeli bir şekilde birkaç mahkumla görülüyor.

Yanlarında bulunan polis memur sırtını döndüğü sırada Hyde, sakin bir şekilde odadan çıkıp mahkeme salonuna girdi.

Çıkardığı tişörtünü kelepçelerini gizlemek için kullanan Hyde, mahkeme binasından kaçmayı başardı.

Fakat özgürlüğü uzun sürmedi. Kaçtığı fark edildikten sonra polisin yaptığı arama çalışmasında tekrar yakalanıp tutuklandı.

Hyde'nin kaçması ile ilgili konuşan Benton Polis amiri Jon Law, Hyde'nin kaçmasında odada bulunan polisin ihmalinin olduğunu söyledi.

Law, mahkumların cezaevinden kaçmasının genel olaraktoplum için tehlike oluşturduğunu fakat Hyde'nin şiddet suçlarından dolayı mahkum olmadığı için her hangi bir tehlike arz etmediğini söyledi.

Olaydan sonra polis amirliği, mahkumları taşımak için tüm prosedürlerini gözden geçirdi ve tespit edilen sorunların gözden geçirildiğini söyledi.

Elleri, kelepçeli mahkum polislere fart ettirmeden mahkeme salonundan kaçmayı başardı
Hapishaneden Anlık Kaçış: Mahkum, Kelepçelerini Gizleyerek Nasıl Kaçtı?
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Amerika Birleşik Devletleri, Aralık, Dünya, Son Dakika

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