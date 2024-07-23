Elon Musk, cinsel kimlik yasası nedeniyle şirketlerini Texas'a taşıma kararı aldı - Son Dakika
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Elon Musk, cinsel kimlik yasası nedeniyle şirketlerini Texas'a taşıma kararı aldı

Elon Musk, cinsel kimlik yasası nedeniyle şirketlerini Texas\'a taşıma kararı aldı

Elon Musk, California'da onaylanan cinsel kimlik yasası nedeniyle şirketlerini Texas'a taşıma kararı aldı. Musk, kendi 'büyük oğlu' ile yaşadığı durumu örnek göstererek, cinsiyet değiştirme ameliyatı olmadan önceki adı Xavier olan çocuğu ile ilgili yaşadığı süreçte 'kandırıldığını' söyledi. Musk, çocuğunun 'intihar edebileceğinin' söylenmesi sonrası endişe ile ergenlik engelleyici ilaçların kullanımına onay verdiğini belirtti. Bu olaydan sonra 'woke akıl virüsünü' yok etmek için söz verdiğini ifade eden Musk, Twitter'ı satın alma kararının ardında bu sözün yattığını ima etti. Musk, kısa süre önce de California'da onaylanan cinsel kimlik yasası nedeniyle şirketlerini Texas'a taşımaya karar verdi.

23.07.2024 17:49
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California'da onaylanan cinsel kimlik yasası nedeniyle şirketlerini Texas'a taşıma kararı alan Elon Musk, Amerika’nın en hararetli başlıklarından biri olan konuya dair son açıklamasında kendi ‘büyük oğlu’ ile yaşadığı durumu örnek gösterdi.

Adını Vivian Jenna Wilson olarak değiştirdiğini duyuran ve bugün 20 yaşında olan genç, 2022 yılında babası Musk ile tüm ilişkisini kesmişti.

Bir YouTube yayınında konuşan Musk, cinsiyet değiştirme ameliyatı olmadan önceki adı Xavier olan çocuğu ile ilgili yaşadığı süreçte “kandırıldığını” söyledi.

Elon Musk, kendisine çocuğunun “intihar edebileceğinin” söylenmesi sonrası endişe ile ergenlik engelleyici ilaçların kullanımına onay verdiğini söyledi.

Musk, “Bu nedenle oğlumu kaybettim” dedi ve bu olaydan sonra “woke akıl virüsünü” yok etmek için kendisine söz verdiğini söyledi.

Elon Musk, hakkında yazılan biyografi kitabında Twitter’ı satın alma kararının ardında bu “woke akıl virüsünü” yok etme sözün yattığını ima ediyordu.

Oxford sözlüğüne göre woke kelimesi cinsellik, cinsel kimlik ve ırk konularında “uyanmış-bilgilenmiş” anlamlarında kullanılıyor. Amerika’da ‘yeni sol’ olarak da tanımlanan bu kesim özellikle Cumhuriyetçiler tarafından ‘radikal sol’ oldukları gerekçesiyle eleştiriliyor.

Milyarder işadamı Musk kısa süre önce de California'da onaylanan cinsel kimlik yasası nedeniyle şirketlerini buradan Texas'a taşımaya karar verdi.

Söz konusu yasa, öğrencilerin cinsel kimlik bilgilerini, aileleri ile paylaşma konusunda öğretmenleri sınırlıyor.

Bu yasa, eyalet genelinde yedi okulda "ebeveyn hakları hareketi" adı altında yapılan kampanyaların sonucunda uygulamaya giren kurallara karşı hazırlandı.

Bu kurallar, çocukların başka bir isim veya cinsiyet zamiri kullanmaları durumunda, öğretmenleri, ailelere bildirimde bulunmakla yükümlü tutuyordu.

Eyalet genelinde uygulamaya girecek AB 1955 isimli yasa, bu zorunluluğu geçersiz kılıyor ve öğretmenlerin ailelere çocuklarının cinsiyet kimliği bilgilerini sağlamasına sınır getiriyor.

Yasaya destek veren LGBTQ haklarının savunucusu aktivistler, öğrencilerin mahremiyet hakkı olduğunu söylerken yasaya karşı çıkanlar, "ebeveynlerin çocuklarındaki değişimle ilgili bilgi almaya hakları olduğunu" öne sürüyor.

California eyalet yönetimi yasayla ilgili, "Siyasetçilerin ve okul çalışanlarının hatalı şekilde aile meselelerine karışmasını engelleyerek çocuk-ebeveyn ilişkisini koruyor" değerlendirmesini yapıyor.

Yasanın onaylanması sonrası Elon Musk, "Bu, bardağı taşıran son damla" demiş ve şirketini Muhafazakarların yönetiminde bir eyalet olan Texas’a taşıma kararı almıştı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Elon Musk, cinsel kimlik yasası nedeniyle şirketlerini Texas'a taşıma kararı aldı - Son Dakika

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