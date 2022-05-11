Elon Musk'ın sözleri ABD'lileri kızdıracak! "Çinliler çok zeki ve çalışkan, Amerikalılar işten kaçıyor" - Son Dakika
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Elon Musk'ın sözleri ABD'lileri kızdıracak! "Çinliler çok zeki ve çalışkan, Amerikalılar işten kaçıyor"

11.05.2022 14:54

Dünyanın en zengin iş insanı olan Elon Musk, Çinlilerin çok zeki ve çalışkan olduğu konusunda övgü dolu sözler kullanırken, kendi ülkesinin vatandaşlarının ise tembel ve işten kaçan bir yapıda olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Twitter'ı satın alarak dünyanın en çok konuşulan konularından birine imza atan Amerikalı girişimci Elon Musk, Çin ile ABD arasındaki iş rekabeti karşılaştırması yaptı.

FT Live etkinliğinde konuşan Musk, "Çin'den çok güçlü şirketler çıkacağını düşünüyorum, Çin'de üretime şiddetle inanan çok sayıda çalışkan ve süper yetenekli insan var. Sadece gece yarısına kadar çalışmakla kalmayacaklar, gecelerini gündüze katacaklar, fabrikadan bile çıkmayacaklar diyebilirim. Oysa Amerika'da insanlar işe gitmekten tamamen kaçınmaya çalışıyor." dedi.

"VOLKSWAGEN BÜYÜK İLERLEME KAYDEDİYOR"

Şangay'da Tesla'nın fabrikasının olduğunu da hatırlatan Musk, "Tesla dışında en fazla ilerleme kaydeden şirket Volkswagen; bir girişim değil fakat elektrikli araçlar bakımından bazı yönlerden bir girişim olarak görülebilir, bu nedenle elektrikli araç cephesinde en büyük ilerlemeyi Volkswagen kaydediyor" dedi.

Volkswagen, 2021'de Avrupa'da en fazla elektrikli araç satan şirket oldu ve Avrupa ve ABD'de 2022 için elektrikli arabalarının tamamını sattı. Geçen hafta şirket sadece Batı Avrupa'da 300 bin sipariş geride olduklarını söylemişti.

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Son Dakika Dünya Elon Musk'ın sözleri ABD'lileri kızdıracak! 'Çinliler çok zeki ve çalışkan, Amerikalılar işten kaçıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk'ın sözleri ABD'lileri kızdıracak! "Çinliler çok zeki ve çalışkan, Amerikalılar işten kaçıyor" - Son Dakika
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