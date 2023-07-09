Elon Musk'ın tweetlere görüntüleme sınırı getirmesi Twitter'ın trafiğini düşürdü - Son Dakika
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Elon Musk'ın tweetlere görüntüleme sınırı getirmesi Twitter'ın trafiğini düşürdü

09.07.2023 22:34

Twitter'ın patronu Elon Musk, tweetlere görüntüleme sınırı getirmenin bedelini ağır ödedi. Sosyal medya kullanıcıları birer birer platformu terk ederken, Twitter'ın temmuz ayındaki trafiği gözler görülür derecede azaldı.

Twitter'ın patronu Elon Musk, tweetlere görüntüleme sınırı getirmenin bedelini ağır ödedi. Sosyal medya kullanıcıları birer birer platformu terk ederken, Twitter'ın temmuz ayındaki trafiği gözler görülür derecede azaldı.

TWEETLERE GÖRÜNTÜLEME SINIRI

Twitter'ın patronu Elon Musk, tepki çeken kararlarına geçtiğimiz günlerde bir yenisini daha ekledi. Her gün milyonlarca kişinin kullandığı sosyal medya platformuyla oyuncak gibi oynamaktan vazgeçmeyen Elon Musk şimdi de tweetlere görüntüleme sınırı getirdi.

"TWITTER'DA GEÇİCİ SINIRLAR UYGULADIK"

Tepki çeken kararının ayrıntılarını paylaşan Elon Musk, "Twitter'da geçici sınırlar uyguladık. Doğrulanmış hesaplar günde 6000 tweet, doğrulanmamış hesaplar günde 600 tweet, yeni ve doğrulanmamış hesaplar günde 300 tweet görüntüleyebilecek." dedi. Görüntüleme sınırının aşılması halinde bir sonraki güne kadar sadece aynı tweetlerin görülebileceği belirtildi. Tepkilerin ardından bu sınırlama daha sonra 800 tweet sayısına çekildi. Ve sınırlamanın kalkmasını isteyenlerin Twitter Blue paketlerine üye olması istendi.

Elon Musk'a büyük darbe! Twitter'ın trafiği ciddi derecede düştü

TWITTER'IN TRAFİĞİNDE CİDDİ DÜŞÜŞ

Elon Musk'ın aldığı karar kısa sürede pahalıya patladı. Para ödemek istemeyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Twitter'ı kullanmaktan vazgeçti. Cloudflare Radar'ın verilerine göre, "görüntüleme sınırı" kararı yeni alınmasına rağmen Twitter'ın temmuz ayındaki trafiğinin gözle görülür biçimde düştüğü görüldü. Elon Musk'ın bundan sonra nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu oldu.

Elon Musk'a büyük darbe! Twitter'ın trafiği ciddi derecede düştü

THREADS UÇTU GİDİYOR

Öte yandan, Elon Musk'ın tartışma yaratan kararını aldığı günlerde Meta CEO'su Mark Zuckerberg dikkat çeken bir haber verdi. Zuckerberg, Twitter'a alternatif olarak yeni mikro blog sitesi Threads'i kullanıcılar ile buluşturdu. Threads, kısa süre içinde milyonlarca kullanıcıya ulaşmayı başardı. Uzmanlar, Threads'in platformda yapılan son değişikliklerden memnun olmayan Twitter kullanıcılarını çekebileceğini söylüyor.

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Son Dakika Dünya Elon Musk'ın tweetlere görüntüleme sınırı getirmesi Twitter'ın trafiğini düşürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk'ın tweetlere görüntüleme sınırı getirmesi Twitter'ın trafiğini düşürdü - Son Dakika
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