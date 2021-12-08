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Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek - Son Dakika

Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek

08.12.2021 09:03
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek

Tesla ve SpaceX CEO'su ünlü milyarder Elon Musk, doğum oranlarının dünya için büyük bir risk olduğunu belirtti. Musk, "Nüfustaki artışın kontrolden çıktığını sanıyorlar ancak bunun aslında tam tersi yaşanıyor. Lütfen sayılara bakın. Eğer insanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek. Bu dediklerimi not alın" açıklamalarında bulundu.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk doğum oranlarıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. The Wall Street Journal'in düzenlediği 'CEO Konseyi' toplantısına katılan ünlü milyarder 'Tesla Bot'un dünyadaki işgücü sorununa çare olup olamayacağının sorulması üzerine "Bence medeniyetin karşı karşıya olduğu en büyük risk düşük ve hızla düşen doğum oranlarıdır" dedi.

"BU DEDİKLERİMİ NOT ALIN"

Akıllı kişiler dahil bazılarının dünyanın çok kalabalık olduğunu düşündüğüne dikkat çeken Musk "Nüfustaki artışın kontrolden çıktığını sanıyorlar ancak bunun aslında tam tersi yaşanıyor. Lütfen sayılara bakın. Eğer insanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek. Bu dediklerimi not alın" ifadelerini kullandı.

"SÜPER UZUN" YAŞAMA KARŞI

6 çocuk sahibi olan Musk nüfus büyümesinin önemine dikkat çekerken insanların uzun yaşaması konusunda ise farklı bir düşünceye sahip. İnsanların 'süper uzun' yaşamaya çalışmaması gerektiğini belirten Musk "Bence ölmemiz önemli. İnsanlar genelde fikirlerini değiştirmeden ölüyor. Eğer sonsuza kadar yaşarsak yeni fikirlerin kabul edilmediği katı bir topluma dönüşebiliriz" dedi.

DOĞUM ORANLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Dünya nüfusu son 60 yılda 3 milyardan 7.9 milyara ulaşsa da Musk'ın dediği gibi doğum oranlarında düşüş yaşanıyor. Dünya Bankası verilerine göre 1964'ten bu yana aralıksız bir şekilde küresel doğum oranı düşüyor.

Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek

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Son Dakika Dünya Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek - Son Dakika Dünya


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