Emine Erdoğan Cakarta\'da Yunus Emre Enstitüsü\'nü Ziyaret Etti

Dünya

RESMİ temaslarda bulunmak üzere Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsü'ne ziyarette bulundu.

Emine Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Resmi ziyaretimiz kapsamında Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret ettim. Bu yıl Türkiye ve Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yılını kutlarken, aslında 16. yüzyıldan günümüze uzanan bir dostluğun mirasına tanıklık ediyoruz. Bu mirası geleceğe taşıyan en önemli köprülerden biri olan Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe eğitimi alan gençlerle buluşmaktan mutluluk duydum. Öğrenme heyecanları ve Türkiye'ye duydukları sevgi, halklarımız arasındaki güçlü bağın en güzel yansıması. Osmanlı-Endonezya İlişkileri Arşiv Belgeleri Sergisi'nde ise iki ülkenin köklü dostluğunun ne denli kuvvetli olduğunu hatırlatan belgeleri inceledim. Dilerim ki Türkiye ve Endonezya kardeşliği, bugünkü gibi yıllar boyu sürsün" ifadelerini kullandı.