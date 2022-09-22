Emine Erdoğan, Fransız First Lady Brigitte Macron ile görüştü - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Fransız First Lady Brigitte Macron ile görüştü

22.09.2022 16:51
Emine Erdoğan, Fransız First Lady Brigitte Macron ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu dolayısıyla ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu dolayısıyla ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Macron, görüşmede, Emine Erdoğan'ı iklim kriziyle mücadele kapsamında BM ile Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nın imzalanmasından ötürü tebrik etti ve bu proje hakkında detaylı bilgi aldı. Brigitte Macron ve Emine Erdoğan, çevrenin yanı sıra sağlık ve eğitimle ilgili yürütülen projeler hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede Brigitte Macron, gençlerin sosyal medyada uğradığı zorbalık ve sosyal medyanın kontrolsüzlüğüne dikkat çekerken, Emine Erdoğan da bunun uluslararası bir sorun olduğunu vurguladı.

"İYİ NİYET BEYANI VESİLESİYLE SIFIR ATIK'I TÜM ÜLKELERDE BİR YAŞAM BİÇİMİ HALİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadelere yer verdi:

"Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilk destek veren lider eşlerinden olan Bayan Macron'a iyi dilekleri için teşekkür ediyorum. İklim değişikliği ile mücadelede birlik olacağımız hususunda Bayan Macron ile hemfikiriz. İyi Niyet Beyanı vesilesiyle Sıfır Atık'ı tüm ülkelerde bir yaşam biçimi haline dönüştüreceğiz."


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Kaynak: DHA

Emmanuel Macron, Brigitte Macron, Emine Erdoğan, Türkevi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Emine Erdoğan, Fransız First Lady Brigitte Macron ile görüştü - Son Dakika

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