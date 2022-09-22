Emine Erdoğan, New York'ta BM Habitat İcra Direktörü Sharif'le görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Emine Erdoğan, New York'ta BM Habitat İcra Direktörü Sharif'le görüştü

22.09.2022 17:28
Emine Erdoğan, New York'ta BM Habitat İcra Direktörü Sharif'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif'in Türkiye'de bir BM Habitat Ofisi açılması yönünde çok değerli bir öneride bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif'in Türkiye'de bir BM Habitat Ofisi açılması yönünde çok değerli bir öneride bulunduğunu belirtti.

ABD ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, New York'ta BM Habitat İcra Direktörü Sharif'le Türkevi'nde bir araya geldi. Emine Erdoğan, ikinci dönem için seçilmesi dolayısıyla Sharif'i tebrik etti. Sharif de 2019 yılında BM kapsamında düzenlenen yan etkinlikte tanıştığı Emine Erdoğan'ın çevre konusundaki liderliğinin o günden bu yana artarak devam ettiğini belirtti. Sharif, "Bugün bu güçlü duruşunuz ve liderliğiniz sayesinde Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladık" dedi.

"TÜRKİYE'DE BİR BM HABİTAT OFİSİ KURULMASI ÇOK FAYDALI OLUR "Dünya Habitat Günü etkinlikleri için her yıl bir şehrin belirlendiğini kaydeden Sharif, bu yıl ekim ayındaki program için Balıkesir'in seçildiğini belirtti. Türkiye'de bir BM Habitat Ofisi kurulmasının çok faydalı olacağını düşündüğünü dile getiren Sharif, bunun bir bölge ofisi olarak faaliyet göstermesini temenni ettiğini ifade etti. Plastik kirliliğinin çevreye verdiği büyük zararların önlenmesi için atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede Sharif, kompost konusunda bir departman kurduklarını, bu konuda karşılıklı tecrübe paylaşımı yapabileceklerini söyledi. Sharif, yakın zamanda BM Habitat Genel Kurulu gerçekleştirileceğini, Çevre Asamblesi Kurulunda gündem maddelerinden birinin plastik olacağını ifade etti. Sharif, yapılan çalışmalar hakkında Emine Erdoğan'a bilgi verdi. Emine Erdoğan ve Sharif, Türkevi'nde açılan atık sergisini de gezdi.Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"BM Genel Sekreteri Sayın Guterres ile Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalamamızın ardından BM Habitat İcra Direktörü Sayın Maimunah Sharif ile bir araya geldik. Türkevi'nde gerçekleştirdiğimiz programa konuşmacı olarak katılan Sharif, İyi Niyet Beyanı'nı ilk imzalayanlardan. Sayın Sharif, ülkemizde bir BM Habitat Ofisi açılması ile ilgili çok değerli önerilerini aktardı. Bir diğer önemli husus ise BM'nin Dünya Habitat Günü kutlamaları için bu sene ülkemizde karar kılması."


YORUMLAR
500
AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğini değerlendirdi Açıklaması AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğini değerlendirdi Açıklaması Emine Erdoğan, New York'ta BM Habitat İcra Direktörü Sharif'le görüştü Açıklaması Emine Erdoğan, New York'ta BM Habitat İcra Direktörü Sharif'le görüştü Açıklaması
Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Emine Erdoğan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Emine Erdoğan, New York'ta BM Habitat İcra Direktörü Sharif'le görüştü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:34 Suudi Arabistan'da dünyaya geldiği öne sürülen bebek infial yarattı
17:30 HSK, İran istihbaratı ile ilişkisi ortaya çıkan savcı Davut Yılmaz'ı ihraç etti
17:21 Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat New York'ta: Beşir'in çektiğine yemin edebilirim, ama kanıtlayamam
17:02 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! CHP'nin oyları yüzde 28,1 oldu, MHP barajın altında kaldı
16:53 Yunan Dışişleri Bakanı'nın küstah sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Benim muhatabım değil
16:53 Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşananlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Bizim de hamlelerimiz olacak
16:35 Merkez Bankası politika faizini yüzde 12'ye indirdi, uzmanlardan tepki gecikmedi: Güler misin ağlar mısın?
16:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'den ev alanlara duyurdu: Yüzde 25 indirim yapılacak
16:27 Şarkıcı Berna Tan annesinden gördüğü şiddeti anlattı: 4 yaşındayken bilerek elimi yaktı
16:16 Beşiktaş'ın yeni transferi Redmond, Süper Lig ile Premier Lig'i kıyasladı: Türkiye'de kolay faul çalınıyor, oyun çok duruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 17:41:41. #1.12#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan, New York'ta BM Habitat İcra Direktörü Sharif'le görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement