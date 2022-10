Endonezya'da 99 çocuğun hayatını kaybetmesinden sonra tüm şurup ve sıvı ilaçlar yasaklandı

Endonezya'da yetkililer bazı şurup halindeki ilaçların içindeki bileşenlerin akut böbrek hasarına yol açtığını ve son bir yıl içinde 99 çocuğun ölümüne neden olduğunu bildirdi. Bu ilaçların yerli üretim veya ithal olup olmadığı bilinmiyor.

VAKALARIN ÇOĞU 5 YAŞIN ALTINDA

Sağlık yetkililerinin bugün yaptığı açıklamada, çocuklarda 200 böbrek hasarı vakası tespit ettikleri söylendi. Bu çocukların çoğu beş yaşın altında.

ŞURUPLARDA KİMYASAL BİLEŞENLER BULUNDU

Endonezya Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü açıklamasında, ülkede kullanılan bazı sıvı ilaçlarda da aynı kimyasal bileşenlerin kullanıldığı belirtildi. Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, "Beş yaşın altındaki çocuklara verilen şuruplardan bazısının içinde olması gerekenden fazla dietilen glikol ve etilen glikol bulunduğu ortaya çıktı" dedi. Ancak Sadikin bu zehirli ilacın tam olarak kaç kişiyi etkilediğini açıklamadı. Endonezya yetkilileri, Gambiya'da kullanılan öksürük şuruplarının aynısının kullanılmadığını belirtti.

"ÇOK DAHA FAZLA KİŞİ ETKİLENMİŞ OLABİLİR"

Bir epidemiyoloji uzmanı, Endonezya'da gerçek ölüm oranının çok daha yüksek olabileceğini söyledi. BBC Endonezya'ya konuşan İngiltere'deki Griffith Üniversitesi'nde Epidemiyoloji Uzmanı Dicky Budiman, "Bu tür olaylarda bizim gördüğümüz aslında buzdağının sadece görünen ucu. Yani çok daha fazla kişi etkilenmiş olabilir" dedi.

SATIŞ DURDURULDU

Endonezya'da yetkililer henüz çocuklarda hastalık ve ölüme yol açan şurupların türünü ve markalarını açıklamadı. Ülkede şimdilik tüm şurup ve sıvı ilaçların satışı durduruldu.

GAMBİYA'DA 70 ÇOCUK ÖLMÜŞTÜ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise geçtiğimiz haftalarda Gambiya'da yaklaşık 70 çocuğun ölümüne yol açan bir öksürük şurubuyla ilgili uyarıda bulunmuştu. WHO, Hint bir ilaç firması tarafından üretilen şurupların içinde "kabul edilemeyecek düzeyde" dietilen glikol ve etilen glikol bulunduğunu söyledi. WHO yetkilileri, bu şurupların "potansiyel olarak akut böbrek hasarına yol açtığını" belirtti.