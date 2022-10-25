Ormanda korkunç olay! Talihsiz kadın dev yılana yem oldu - Son Dakika
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Ormanda korkunç olay! Talihsiz kadın dev yılana yem oldu

25.10.2022 12:36

Endonezya'nın Jambi eyaletinde 54 yaşındaki Jahrah adlı kadın, ormanda çalılıkların arkasından aniden fırlayan dev pitonun saldırısına uğradı. Kadının kaybolmasının ardından harekete geçen ekipler kadını yılanın karnından çıkardı.

Endonezya'da meydana gelen olay, duyanların tüylerini ürpertti. 21 Ekim'de ormana kauçuk toplaya giden 54 yaşındaki Jahrah adlı kadından bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, çevrede uzun süre sonra fark ettikleri bir yılanın midesinin şiş olduğunu görünce şüpheye düştü.

Ormanda çalılıkların arasından aniden fırlayan dev yılan, koca kadını canlı canlı yuttu

HEMEN KARNI YARILDI

Kadını yutmuş olabileceği ihtimali üzerine hemen yılanın karnı açıldı. Yapılan işlem sonucunda ekiplerin şüphesi de boşa çıkmamış oldu, çünkü kadının kalıntıları yılanın midesinden çıkarıldı. Aile üyeleri ise karşılaştıkları manzara ile yıkıldı.

Ormanda çalılıkların arasından aniden fırlayan dev yılan, koca kadını canlı canlı yuttu

İKİ GÜN BOYUNCA ARAMIŞLAR

Dehşet verici olaya ilişkin detaylar da çok geçmeden ortaya çıktı. Yerel basın, ekiplerin yaklaşık 2 gün boyunca kadını aradığını ve 23 Ekim'de yılanın fark edilmesi sonucu olayın ortaya çıktığını yazdı.

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