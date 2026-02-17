Arap dünyası şokta! Sapık milyarderin banyosunda fotoğrafı çıktı - Son Dakika
Arap dünyası şokta! Sapık milyarderin banyosunda fotoğrafı çıktı

Arap dünyası şokta! Sapık milyarderin banyosunda fotoğrafı çıktı
17.02.2026 09:02
Sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın kaldığı Riyad'daki Ritz-Carlton süitinin banyosunda çekilen bir fotoğraf büyük ses getirdi. Epstein dosyasından çıkan fotoğrafta Suudi Kraliyet Sarayı görevlisi Aziza Al-Ahmadi, Epstein'ın odasındaki banyoda yer alıyor.

Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin tartışmalar sürerken, bu kez Suudi Kraliyet Sarayı görevlisi Aziza Al-Ahmadi hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

BANYOSUNDA FOTOĞRAF ÇEKİLMİŞ

Al-Ahmadi'nin Epstein'ın Riyad'daki Ritz-Carlton otelinde kaldığı belirtilen 827 numaralı süitin banyosunda çekilmiş bir fotoğrafı dosyadan çıktı.

BÜYÜK SES GETİRDİ

Söz konusu fotoğrafın Epstein belgeleri kapsamında sızdırıldığı ifade edilirken, uluslararası ana akım medya kuruluşlarında bu detay büyük ses getirdi.

EPSTEIN DOSYALARINDA ADI GEÇMİŞTİ

ABD'de kamuoyuna açıklanan bazı Epstein belgelerinde Aziza Al-Ahmadi'nin adına e-posta yazışmalarında rastlandığı biliniyor.

Söz konusu yazışmalarda, Epstein'a gönderildiği belirtilen bazı hediyeler ve organizasyon detayları yer almıştı. Ancak bu belgelerde Riyad'daki Ritz-Carlton'a ya da belirli bir otel odasına ilişkin açık bir kayıt bulunmadığı ifade ediliyor.

