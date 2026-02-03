Epstein'in dairesinde bir kadınla görüntülenen bakan, kadının kim olduğunu bilmediğini söyledi - Son Dakika
Epstein'in dairesinde bir kadınla görüntülenen bakan, kadının kim olduğunu bilmediğini söyledi

03.02.2026 18:44
Jeffrey Epstein dosyalarından çıkan belgeler, İngiliz siyasetini sarsacak bir skandalı gün yüzüne çıkardı. Eski İşçi Partisi üyesi ve eski ABD Büyükelçisi Peter Mandelson'un, Epstein'ın Paris'teki lüks dairesinde yalnızca iç çamaşırı ve tişörtle çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı. Mandelson'un, bornoz giymiş kimliği belirsiz bir kadınla sohbet ettiği görülüyor.

"Ne Yaptığımı Hatırlamıyorum" Savunması

Fotoğraf hakkında konuşan Mandelson, The Times gazetesine verdiği demeçte, görüntülerle ilgili "hiçbir fikri olmadığını" iddia etti.

"Bu fotoğrafta ne yaptığımı ya da kadının kim olduğunu bilmiyorum. Sanki içeri girip bana iPad'de bir şey göstermiş gibi duruyor."

Ancak bu açıklama kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, "İç çamaşırıyla devlet sırları mı konuşuluyordu?" yorumları yaptı.

Gizli Belgeler, Para Transferleri ve Soruşturma İhtimali

Skandal bununla da sınırlı değil. Yeni yayımlanan belgeler, Mandelson'un Epstein'a hassas hükümet bilgileri aktarmış olabileceğini öne sürüyor. Ayrıca 2003 ve 2004 yıllarında, Mandelson'la bağlantılı hesaplara toplam 75 bin dolar para gönderildiğine dair kayıtlar da dosyalarda yer alıyor.

Mandelson bu iddiaları reddederek, Epstein'dan para aldığına dair "kesinlikle hiçbir şey hatırlamadığını" söylüyor ve bazı mali belgelerin sahte olabileceğini öne sürüyor.

Eşi İçin Gelen Para Detayı

Öte yandan Mandelson, eşinin Epstein'dan para aldığını kabul etti. Ancak bu paranın, eşinin osteopati eğitimi için bir vakıf aracılığıyla verilen "eğitim desteği" olduğunu savundu. Herhangi bir usulsüzlük ya da baskı olmadığını özellikle vurguladı.

Epstein'la İlişki: "Usta Bir Manipülatördü"

Mandelson, Epstein'ın 2008'de reşit olmayan bir kız çocuğuna yönelik suçtan mahkûm edilmesinden sonra da onunla görüşmeye devam ettiğini itiraf etti.

"Bana suçlandığını ve tuzağa düşürüldüğünü söyledi. Onunla ilişkimi sürdürdüğüm için büyük pişmanlık duyuyorum."

Epstein için "usta bir manipülatör" ifadesini kullanan Mandelson, yaşananları "hayatımı değiştiren bir kriz" olarak tanımladı.

Görevden Alındı, Partiyle Yollar Ayrıldı

Skandalın patlak vermesinin ardından Mandelson, ABD Büyükelçiliği görevinden alındı. İlk başta kendisine destek veren Başbakan Keir Starmer, yeni belgelerin ortaya çıkmasıyla geri adım attı.

Mandelson, daha fazla utanç yaşanmaması için İşçi Partisi'nden istifa etti. Starmer ayrıca, Mandelson'un Lordlar Kamarası'nda kalmaması gerektiğini belirtti ve Epstein'la olan tüm yazışmaların acilen incelenmesini istedi.

Eski Başbakan Gordon Brown da devreye girerek, gizli devlet bilgilerinin ifşa edildiği iddiaları için resmi soruşturma talep etti. Muhalefet partileri ise polisin dosyayı incelemesini istiyor.

"Kokusu Asla Geçmiyor" Benzetmesi

Mandelson, Epstein'la olan ilişkisini anlatırken çarpıcı bir benzetme yaptı:

"Bu ilişki köpek pisliği gibi… Kokusu asla geçmiyor."

Şu anda Wiltshire kırsalında işsiz olarak yaşayan Mandelson, kamuoyundan tamamen çekilmeyeceğini söylüyor. Ancak soruşturmalar sürerken ve Epstein dosyalarından yeni belgeler çıkmaya devam ederken, bu skandalın henüz sona ermediği görüşü hâkim.

İngiliz siyasetinde yankıları uzun süre sürecek gibi görünen Epstein-Mandelson skandalı, önümüzdeki günlerde çok daha çarpıcı gelişmelere sahne olabilir.

Jeffrey Epstein, İşçi Partisi, Politika, Paris, Hukuk, Dünya

