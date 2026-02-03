ABD Adalet Bakanlığı'nın son yayımladığı Jeffrey Epstein dosyaları, milyonlarca belge arasından daha önce bilinmeyen çarpıcı iddiaları ortaya koydu. İngiliz The Times gazetesinin haberine göre belgeler, Epstein'ın gizli çocukları olabileceğine dair kayıtlar içeriyor.
Dosyalarda yer alan bir günlük girişine göre, 2002 yılında Epstein mağduru olduğu belirtilen bir genç kadının 16-17 yaşlarındayken doğum yaptığı ve doğumdan on dakika sonra bebeğinin elinden alındığı iddia ediliyor. Belgeler arasında bu mağdurun 20 haftalık gebeliğini gösteren ultrason görüntüsünün bir kopyası da bulunuyor.
İddialara göre olay, Epstein'ın eski ortağı Ghislaine Maxwell'in gözetiminde gerçekleşti. Günlükte mağdur, "Doğdu, ağlama sesini duydum! Küçük başını ve bedenini doktorların elleri arasında gördüm…" gibi ifadelerle yaşadıklarını aktarıyor ve bebeğin nerede olduğuna dair sorular yöneltiyor.
Belgelerde ayrıca, 2011'de Sarah Ferguson'ın Epstein'a gönderdiği ve bir çocuk doğumunu ima ettiği öne sürülen e-posta gibi çarpıcı referanslar da yer alıyor. Ancak uzmanlar, Epstein'ın vasiyetinde çocuklarından söz edilmediğini ve bu iddiaların henüz genetik test veya resmi bir kayıtla doğrulanmadığını belirtiyor.
Bu yeni belge yayımları, milyonlarca sayfa belge, binlerce video ve yüzbinlerce fotoğrafı içeren dev dosyalar üzerinden çıkan en dikkat çekici bulgulardan biri oldu. Yine de, uzmanlar iddiaların doğrulanması için daha fazla kanıt gerektiğini vurguluyor.
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
