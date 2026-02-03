Epstein karanlığı derinleşiyor: Reşit olmayan kızdan bebek sahibi oldu - Son Dakika
Dünya

Epstein karanlığı derinleşiyor: Reşit olmayan kızdan bebek sahibi oldu

Epstein karanlığı derinleşiyor: Reşit olmayan kızdan bebek sahibi oldu
03.02.2026 18:30
Çocuk istismarı suçlamalarıyla gündeme gelen Jeffrey Epstein hakkında yeni belgeler ortaya çıktı. Belgelere göre, Epstein'in birden fazla gizli çocuğu olabilir, hatta aralarında reşit olmayan bir kızdan olan bebek de bulunabilir. Belgelerde, genç bir kızın doğum yaptıktan dakikalar sonra bebeğinin elinden zorla alındığı iddia ediliyor.

Çocuk istismarı suçlamalarıyla dünya çapında infial yaratan Jeffrey Epstein hakkında ortaya çıkan yeni belgeler, skandalın boyutunun sanılandan çok daha büyük olabileceğini gösteriyor. İddialara göre Epstein'in, aralarında reşit olmayan bir kızdan olan bebeğin de bulunduğu, birden fazla gizli çocuğu olabilir.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni dosyalarda, Epstein'in baba olduğuna dair çok sayıda çarpıcı ifade yer alıyor. Belgelerde, genç bir kızın doğum yaptıktan dakikalar sonra bebeğinin elinden zorla alındığı iddia ediliyor.

Kimliği açıklanmayan bir mağdurun günlük notlarına göre olay 2002 yılında yaşandı. Henüz 16 ya da 17 yaşında olan genç kız, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Belgeler arasında, hamileliğin 20. haftasına ait bir ultrason görüntüsü de bulunuyor.

Mağdur, bebeğini doğurduktan sadece 10 dakika sonra çocuğunun kendisinden alındığını söylüyor. Günlükte, Epstein'in en yakınındaki isimlerden Ghislaine Maxwell'in bu süreci bizzat yönettiği iddia ediliyor.

Genç kız yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor:

"Doğduğunu duydum, ağlamasını işittim. Çok güzel olduğunu söylediler. Ama sonra onu aldılar. Şimdi nerede olduğunu bilmiyorum."

Bebeğin akıbetine dair ise hiçbir bilgi yok.

Belgeler arasında ayrıca, bir masanın üzerinde duran DNA babalık testi görüntüsünün yer aldığı bir video da bulunuyor. Bu görüntü, Epstein'in çocuk sahibi olduğu iddialarını daha da güçlendiriyor.

Skandal bununla da sınırlı değil. 2011 yılına ait bir e-postada, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Sarah Ferguson'un, Epstein'i bir çocuğun doğumu nedeniyle tebrik ettiği görülüyor. Mesajda, Epstein'in bir erkek çocuğu olduğu ifade ediliyor.

Ferguson, mesajında Epstein'e sevgi ve dostluk dileklerini iletirken, kısa süre sonra gönderdiği başka bir e-postada ise hayal kırıklığını dile getiriyor ve onun kendisiyle yalnızca Prens Andrew'a yakınlaşmak için iletişim kurduğunu ima ediyor.

Daha önce ortaya çıkan e-postalarda ise Epstein ile Ghislaine Maxwell'in doğurganlık ve üreme konularında yazışmalar yaptığı görülmüştü. Bu mesajlarda, sperm örnekleri ve resmi formlardan bahsedildiği iddia ediliyor.

Ayrıca Epstein'in, New Mexico'daki çiftliğinde kadınları hamile bırakarak kendi DNA'sını yaymayı planladığını, bilim insanlarına anlattığı da geçmişte basına yansımıştı.

Tüm bu iddialara rağmen, Epstein'in herhangi bir çocuğu olduğuna dair resmî bir doğrulama bulunmuyor. Vasiyetinde de çocuklarına dair hiçbir bilgi yer almıyor.

Belgelerde adı geçen mağdur, yaşadıklarının kendisini derinden sarstığını belirterek, şu ifadeleri kullanıyor:

"Genetik özelliklerim üzerinden beni ikna etmeye çalıştılar. Kendimi bir insan değil, bir kuluçka makinesi gibi hissettim."

Mağdur, 2023 yılında Jane Doe adıyla, Epstein'in yakın çevresinden iş insanı Leon Black hakkında da dava açtı. Davada, Epstein'in evinde cinsel saldırıya uğradığını iddia etti.

