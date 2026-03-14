Erbil'deki petrol rafinerisine İHA saldırısı - Son Dakika
Erbil'deki petrol rafinerisine İHA saldırısı

Erbil\'deki petrol rafinerisine İHA saldırısı
14.03.2026 22:44
Erbil\'deki petrol rafinerisine İHA saldırısı
Irak'ın Erbil kentinde bulunan Lanaz Petrol Rafinerisi'ne yönelik insansız hava aracı saldırısı sonrasında tesiste yangın çıktı.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran yönetiminin misillemeleri nedeniyle Irak'ta gerginlik yükselmeye devam ediyor.

PETROL RAFİNERİSİNE İHA SALDIRISI

Irak'ın Erbil kentinde bulunan Lanaz Petrol Rafinesi'ne yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi. Saldırı nedeniyle endüstriyel tesisin bir bölümünde yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, tesiste maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ÇALIŞMALAR TAMAMEN DURDURULDU

Saldırının ardından rafine yönetiminin, hem güvenlik risklerini değerlendirmek hem de hasar tespiti yapmak amacıyla çalışmaları tamamen durdurma kararı aldığı kaydedildi. Yerel kaynaklar, tesisin ne zaman yeniden faaliyete geçeceğinin henüz netleşmediğini belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güvenlik kanyakları ise İHA saldırısının sorumlularının belirlenmesi için kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gelişme, Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Erbil Başkonsolosluğuna yönelik benzer saldırıların düzenlendiği bir zamanda yaşandı.

Kaynak: İHA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İnsansız Hava Aracı, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Erbil, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erbil'deki petrol rafinerisine İHA saldırısı - Son Dakika

SON DAKİKA: Erbil'deki petrol rafinerisine İHA saldırısı - Son Dakika
