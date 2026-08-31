Erdoğan Bişkek'te Göçebe Oyunları ve Bağımsızlık Kutlamalarına Katıldı - Son Dakika
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Erdoğan Bişkek'te Göçebe Oyunları ve Bağımsızlık Kutlamalarına Katıldı

Erdoğan Bişkek\'te Göçebe Oyunları ve Bağımsızlık Kutlamalarına Katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni ve Bağımsızlık Günü Kutlamaları'na iştirak etti. Ziyaret, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi kapsamında gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni ve Bağımsızlık Günü Kutlamaları'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni ve Bağımsızlık Günü Kutlamaları'na katıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Erdoğan Bişkek'te Göçebe Oyunları ve Bağımsızlık Kutlamalarına Katıldı - Son Dakika

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