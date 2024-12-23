Erdoğan'dan Netanyahu'ya "Suriye" uyarısı: Mecbur kalacak - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Erdoğan'dan Netanyahu'ya "Suriye" uyarısı: Mecbur kalacak

Geniş Video İzle

Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de işgale başlayan İsrail'e dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Erdoğan, "İsrail er ya da geç işgal ettiği topraklardan çekilecektir, buna mecbur kalacaktır. İsrail'de şayet bir devlet aklı varsa bunu ne kadar erken idrak ederlerse o kadar iyi olacaktır.

23.12.2024 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın son Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Dış politikadan iç siyaset ve ekonomiye ilişkin önemli konu başlıklarına değinen Erdoğan, Suriye'de rejimin devrilmesiyle birlikte işgale başlayan İsrail'e sert sözlerle yüklendi.

ERDOĞAN: İSRAİL, SURİYE'DEKİ DEVRİMİ GÖLGELEMEYE ÇALIŞIYOR

İsrail'in er ya da geç işgal ettiği topraklardan çekilmek zorunda kalacağını söyleyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Suriye'nin komşularının da şu önemli hakikati gördükleri kanaatindeyim; istikrarlı Suriye tüm bölge için istikrar ve güven kaynağıdır. Yeni yönetim verdiği mutedil mesajları çok değerli ve anlamlı buluyoruz. İsrail'in artan saldırganlığının gerisinde Suriye'deki devrimi gölgelemek, Suriye halkının umutlarını boğmak olduğu anlaşılıyor.

"ER YA DA GEÇ ÇEKİLMEYE MEVBUR KALACAKLAR"

İsrail er ya da geç işgal ettiği topraklardan çekilecektir, buna mecbur kalacaktır. Elinde 50 bin masumun kanı olan Netanyahu'nun tuttuğu yol yol değildir. İsrail'de şayet bir devlet aklı varsa bunu ne kadar erken idrak ederlerse o kadar iyi olacaktır."

"SÜRECİ EN İYİ OKUYAN ÜLKE KONUMUNDAYIZ"

Erdoğan şunları söyledi: "61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla birlikte Suriye'de yepyeni dönem başladı. Suriye'nin komşusu ve kardeşi olarak yeni süreci en iyi okuyan, tahlil ve tetkik eden ülke konumundayız. Suriye krizinin ilk anından itibaren tarihin hep doğru tarafında yer aldık. Bugün sadece Suriye halkının değil Türkiye'nin adını duyunca gözleri parlayan 100 milyonlarca kardeşimizin yüzüne de vakarla bakabiliyoruz. Bu süreçte en ağır imtihanımız 14-28 Mayıs seçimleri dönemerinde alçakça kampanyaya karşı göğsümüzü siper etmek olmuştur. Esas meselenin herşeyden önce gönül kazanmak olduğunu bir kez daha gördük.

Erdoğan\'dan Netanyahu\'ya "Suriye" uyarısı: Mecbur kalacak

Recep Tayyip Erdoğan, Golan Tepeleri, İsrail, Suriye, Kabine, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Suriye' uyarısı: Mecbur kalacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Çevre:
    Reis diyorsa bir bildiği vardir 5 3 Yanıtla
  • ismail Demirpolat:
    İsrail işgal ettiği topraklardan çekilmezse, ülke olarak şiddetli şekilde kınarız çekilmeye mecbur mu kalırlar yani. İsrailin de en büyük korkusu şiddetli şekilde kınanmak zaten. 2 2 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    suriye de suriye. tamam okey cok onemli ama. suriye dediginiz kadar vatandasim ekonomi de deseniz 1 2 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    Bir aydır asagari ücreti belirlemiyorsunuz hali kendinize muhtaç etmek için suriyeden bize ne mavi Marmara gemisi unutma 1 1 Yanıtla
  • monşer null:
    Toplantı Biteli 4 Saat Oldu Neredeyse Şimdimi Paylaşıyorsunuz Anlamsız 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:14 Erdoğan’dan Netanyahu’ya “Suriye“ uyarısı: Mecbur kalacak Erdoğan'dan Netanyahu'ya "Suriye" uyarısı: Mecbur kalacak
22:45 Çıldır Gölü’nde denizdeki dalga bile buz tuttu Çıldır Gölü'nde denizdeki dalga bile buz tuttu
21:43 Almanya’dan Türkiye’ye skandal PKKYPG çağrısı: Operasyon DAEŞ’e alan açar Almanya'dan Türkiye'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ'e alan açar
20:55 AK Parti’nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu AK Parti'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu
20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
10:35 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
10:15 Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti
10:14 Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu
10:10 Dev araba firmaları birleşiyor Tarih belli oldu Dev araba firmaları birleşiyor! Tarih belli oldu
10:05 Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü
10:04 Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek
10:01 Erman Toroğlu’ndan Şenol Güneş’e: Adam değilsin Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Adam değilsin
09:57 ’Cansız manken’ Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı 'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 00:01:28. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan Netanyahu'ya "Suriye" uyarısı: Mecbur kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.